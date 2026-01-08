タレントのMatt（31）が7日、自身のインスタグラムを更新。年末年始を初めてメキシコで過ごしたことを明かした。

「2025-2026 年末年始は初のメキシコで過ごしました」と報告。「めちゃくちゃ楽しかった」とつづった。

美しい海を満喫する姿などを複数投稿。「海が本当に綺麗すぎて心洗われました 予想以上に過ごしやすい気候でした」と記した。

「プライベートジェットの直射日光が暑すぎて溶けそうだった」とプライベートジェットでの様子もアップ。「みんなでわちゃわちゃして楽しかったからなんでもよかった」とつづり、仲良しのフリーアナウンサー、沖田愛加とのツーショットもアップした。

「クルージングも最高に楽しくて、水着忘れたからUNIQLOで過ごしました」とも。「またメキシコ行けたらいいなぁ ご飯も美味しくて人も優しくてとっても好きになりました Hola メキシコ大好き〜！！！」とつづった。

この投稿に、沖田も「最高に楽しかったああああ ありがとう 次回もまたお世話よろしくね」とコメントしている。フォロワーからも「スカイブルーのお色がとてもマットさんにお似合いです」などのコメントが寄せられている。