【なだれ注意報】福島県・会津若松市、郡山市湖南、喜多方市、天栄村湯本、下郷町、檜枝岐村などに発表（雪崩注意報） 8日09:59時点
気象台は、午前9時59分に、なだれ注意報を会津若松市、郡山市湖南、喜多方市、天栄村湯本、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福島県・会津若松市、郡山市湖南、喜多方市、天栄村湯本、下郷町、檜枝岐村などに発表（雪崩注意報） 8日09:59時点
浜通りでは、強風と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。中通りでは、風雪に注意してください。会津では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■会津若松市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■郡山市湖南
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■喜多方市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■天栄村湯本
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■下郷町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■檜枝岐村
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■只見町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■南会津町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■北塩原村
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■西会津町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■磐梯町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■猪苗代町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■柳津町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■三島町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■昭和村
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■会津美里町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意