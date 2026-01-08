ＡＢＣマートは３日ぶり急反落し昨年来安値、海外事業低調で３～１１月期営業益３％減

エービーシー・マート<2670.T>は３日ぶりに急反落し、昨年来安値を更新した。同社は７日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比０．８％増の２７９２億８５００万円、営業利益は同２．８％減の４６６億３３００万円、最終利益は同１．３％減の３３７億円となった。直近３カ月間の９～１１月期で営業利益は約７％減となった。決算内容をネガティブ視した売りが優勢となっている。



韓国では物価高の影響で業績の回復が遅れ、米国の関税政策の影響でアジアからの調達品で製造する米ラクロス社の業績も低迷した。国内では９～１１月は秋の新作シューズとアパレルのプロパー販売が好調に推移したものの、客数が前年割れとなり、在庫金額は増加した。



