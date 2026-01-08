【大雪情報】11日（日）～12日（月）にかけて「日本海側を中心に大雪」の見込み 近畿・中国・四国・九州地方など西日本の平野部でも降雪予報 雪雨シミュレーション【気象庁早期天候情報 /8日午前10時更新】
気象庁によりますと、きょう（8日）低気圧が急速に発達しながら日本海北部を北東に進む見込みです。
【画像をみる】きょう（8日）日本海側を中心に大雪のおそれ→気象庁が北海道と北陸地方で警戒呼びかけ- 全国的に強風・風雪・高波に注意
このため、日本海側は海沿いの平地でも積雪になるところがあり、風も強く山沿いを中心に夕方前後をピークに大雪になるところがあるということです。
また、気圧の傾きが大きく、雷を伴った強い風や局地的に非常に強い風が吹き、波が高く、しけや大しけとなるところがある見込みです。
きょう（8日）、北海道地方は暴風雪と高波に警戒、北陸地方は強風や風雪、高波に注意・警戒。全国的にあす（9日）にかけて、強風や風雪、高波に注意が必要だということです。
【画像①】はきょう（8日）午前3時の天気図です。
早期天候情報「著しい降雪のおそれ」
また、気象庁は今月5日、降雪に関する早期天候情報を発表しています。
それによりますと、今月12日（月）頃から日本海側を中心に大雪のおそれがあるということです。
雪と雨のシミレーションをみると、11日（日）～12日（月）にかけて日本海側を中心に大雪、西日本の平野部でも雪の予報となっていて、今後の気象情報に注意してください。
【画像②】は気象庁発表「早期天候情報」です。
8日（木）雪と雨のシミュレーションをみる
8日（木）３時間ごとの雪と雨のシミレーション
9日（金）雪と雨のシミュレーションをみる
9日（金）３時間ごとの雪と雨のシミレーション
10日（土）雪と雨のシミュレーションをみる
10日（土）３時間ごとの雪と雨のシミレーション
10日（日）雪と雨のシミュレーションをみる
11日（日）雪と雨のシミュレーションをみる
11日（日）３時間ごとの雪と雨のシミレーション
12日（月）雪と雨のシミュレーションをみる
12日（月）３時間ごとの雪と雨のシミレーション
13日（火）雪と雨のシミュレーションをみる
13日（火）３時間ごとの雪と雨のシミレーション
今後の気象情報に注意してください。