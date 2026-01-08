ワールド<3612.T>が反発している。同社は７日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２４．５％増の２０７９億３８００万円、最終利益は同１６．３％増の９７億４５００万円となった。堅調な業況を評価した買いが入ったようだ。



昨年２月末に連結加入したエムシーファッションがプラットフォーム事業の収益を押し上げた。アパレルブランド事業の不振をライフスタイルブランドを含めた非アパレル事業が補い、増収増益につなげた。あわせてワールドは現本社の土地・建物の売却も発表。売却で得た資金は成長投資や株主還元に活用する方針。売却後も２年間はリースバック契約で現本社を使用し、その後は現本社のある神戸市内への移転を予定する。売却に伴い固定資産除売却損が約１８億円発生する見込みだが、ライトオン<7445.T>の子会社化に伴う段階取得利益などの一時的な利益計上の影響により相殺され、通期の業績予想への影響は軽微となる見通しという。



出所：MINKABU PRESS