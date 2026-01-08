オープンワーク<5139.T>は、転職・就職のための情報プラットフォーム「ＯｐｅｎＷｏｒｋ」などを展開。前期から提携企業への送客単価を引き上げた効果が年間を通して継続する見込みだ。



昨年１１月１３日に公表した２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の単独決算は、営業利益が前年同期比２９．１％増の１１億９１００万円となり、通期計画の１１億３０００万円を超過した。９月末時点の「ＯｐｅｎＷｏｒｋ」のユーザー数は同１２．０％増の７５８万人と伸長。また「ＯｐｅｎＷｏｒｋリクルーティング」の契約社数は同２１．３％増の４２４０社と順調に推移している。



株価は昨年１１月１３日の９２７円と１２月１２日の９３０円でダブルボトムを形成。日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが視野に入っている。（参）



出所：MINKABU PRESS