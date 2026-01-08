HYの新曲「Swing Swing Heart」が、1月18日より放送開始となるドラマ『50分間の恋人』（ABCテレビ／テレビ朝日系）の挿入歌に決定した。

同ドラマは、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）演じるAIだけが親友の“変わり者イケメン”と、松本穂香演じる仕事に夢中な“堅実女子”が繰り広げるラブコメディ。本楽曲は新里英之（Vo/Gt）がドラマのために書き下ろした新曲で、心にそっと寄り添ってくれるような歌詞には〈今 貴方に会いたい 諦めたく無い〉〈いや 自分に嘘つくのはもう いや〉など、作中の2人の揺れる恋心を表現しているかのような描写もあり、優しく包み込むようなメロディや歌声が心地よいラブバラードに仕上がっている。

また、本情報とあわせてHYの新アーティスト写真も公開された。

＜HY 新里英之（Vo/Gt） コメント＞

出会いは突然訪れる。きっと貴方にもその瞬間が来る時があると思います。それは人だけとは言えない。恋をして近づいては離れていく中で気づいていく自分の思い、揺れ動く心を歌にしました。是非ドラマと共にこの歌も楽しんで下さい。

