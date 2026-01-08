「ジョンマスターオーガニック」からピカチュウ スペシャルデザインアイテムが初登場！
ジョンマスターオーガニックは1月8日、ピカチュウ スペシャルデザインアイテムとして全5商品を発売します。
■ヘアケアアイテムやブラシ、リップカームなどがピカチュウ仕様に
商品は、「ヘアケアセット」（6,600円）、「コンボパドルブラシ」（4,730円）、「コンボパドルブラシ ミニ」（4,180円）、「リップカーム（オリジナルシトラス）」（1,980円）、「L＆P ヘアオイル」（4,620円）。
「ヘアケアセット」は、「C＆G シャンプー／コンディショナー」（各236mL）に、様々な表情のピカチュウが散りばめられたデザインの巾着がセットになった商品です。
「コンボパドルブラシ」は、使用シーンによって使い分けができる2サイズを用意。ブラシ背面の中心部分には名前や好きな文字の刻印もできます。
発売以来、男女問わず幅広い年代から絶大な支持を得ているロングセラーの名品「リップカーム（オリジナルシトラス）」は、ピカチュウの様々な表情を描いたパッケージデザインでの展開となります。
高い保湿効果を叶えながらもベタつきを感じにくい軽やかでサラサラの仕上がりで人気の「L＆P ヘアオイル」は、スタイリング料としても使用可能。ピカチュウ スペシャルデザインで登場します。
■商品概要
商品名：ヘアケアセット
価格：6,600円
商品名：コンボパドルブラシ
価格：4,730円
商品名：コンボパドルブラシ ミニ
価格：4,180円
商品名：リップカーム（オリジナルシトラス）
価格：1,980円
商品名：L＆P ヘアオイル
価格：4,620円
発売日：2026年1月8日
（C）Pokemon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
（フォルサ）