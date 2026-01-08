ETVOSから“TWIN CHARM”がテーマの「2026 SS Collection」発売。ピンクとベージュ、2トーンのアイパレットや2wayマスカラが登場

エトヴォスは1月7日、「2026 SS Collection」を発売します。予約は公式オンラインストア・直営店舗にて受け付けています。

■ベージュとピンクが魅力のアイテムが勢揃い

同コレクションでは、“TWIN CHARM”をテーマに、ベージュとピンクそれぞれの魅力をいかしたアイテムを展開します。

「ミネラルクラッシィシャドー」（4,620円）は、8種の美容成分配合したスキンケア発想のアイシャドウ。ピンクベージュパレットの「シフォンピンク」と、ウォームベージュパレットの「アーバンハニー」の2種類を用意しました。

「ニュアンスカラーマルチマスカラ」（2,970円）は、まつ毛と眉に使える2wayマスカラ。うぶ毛もキャッチできる極細の三角コーム型ブラシが付いています。カラーは、定番の「ベーシックブラウン」と「モーヴブラウン」のほか、限定色としてベージュブラウンの「シェリーブラウン」も登場します。

「ミネラルシアールージュ」（3,520円）は、みずみずしさと美しいツヤ、シアーな発色でいきいきとした血色感を演出するアイテム。カラーは、コーラルオレンジの「アプリコットチャーム」とピンクの「チェリーチャーム」を用意しました。

「ミネラルシャイニーハイライト」（3,080円）は、光沢コントロール効果をもたらす3種のパールを配合したアイテム。限定色となる「ピンクパール」と「アイボリーパール」を用意しました。

■商品概要

商品名：ミネラルクラッシィシャドー（シフォンピンク、アーバンハニー）

価格：4,620円

商品名：ニュアンスカラーマルチマスカラ

価格：2,970円

商品名：ミネラルシアールージュ

価格：3,520円

商品名：ミネラルシャイニーハイライト

価格：3,080円

（フォルサ）