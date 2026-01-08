「時には厳しく、時には誰よりも優しい兄貴分」横浜FCが惜別のメッセージ。37歳アタッカーが契約満了「信念を持って突き進む翔さんの新たな挑戦を応援」
横浜FCが１月８日にクラブの公式Xを更新。「伊藤翔選手が、契約満了に伴い、クラブを離れることが決定しましたのでお知らせいたします」と発信した。
高校時代に“和製アンリ”と呼ばれた男は、中京大中京高を卒業後の2007年に渡仏。グルノーブルで４シーズンを過ごした。2010年に清水に加入し、日本でのキャリアをスタート。以降は横浜FM、鹿島でも活躍し、21年に横浜FCに赴く。松本へのレンタル移籍を挟み、25年までプレーした。
「伊藤翔選手、2021シーズンから4.5シーズンという長い間、横浜FCと共に歩んでくれて本当にありがとうございました」
37歳アタッカーとの日々をクラブが振り返る。
「勝利への飽くなき執念、そして練習から一切妥協せず激しくプレーする姿。翔さんは常にその「背中」で示し続けてくれました。
単に経験豊富なベテランとしてだけでなく、チームが勝つために、強くなるために、自分自身とチームメイトを奮い立たせる。その姿を私たちは忘れません。
監督やコーチたちが「ゴール前でのセンス、点の取り方を、翔が一番熟知している」と口を揃えて称賛した通り、ここぞという場面でゴールネットを揺らすその姿は、まさにストライカーそのものでした。翔さんがゴールを決めた時のあの力強いガッツポーズを、もう同じチームとして見られないのは、本当に寂しいです」
チームにとって貴重な存在だった。「時には厳しく、時には誰よりも優しい兄貴分として、ピッチ外でも多大な貢献をしてくれた翔さん」だ。
「自らの力で道を切り開く、その信念を持って突き進む翔さんの新たな挑戦を、私たちは応援しています。翔さん、みんなの記憶に刻まれるゴールとプレーを、本当にありがとうございました」
伊藤はクラブの公式サイトを通じて、「2025シーズンも応援していただいたファン、サポーター、パートナー企業の皆様ありがとうございました」と感謝を伝える。「どんな状況でも声援を送ってくれた三ツ沢での光景は忘れる事ができないでしょう。ハイライトシーンを語り出すとキリがないので割愛させていただきますが、どれも素晴らしい思い出です」とも。
そして「これからの横浜FCが成長、成熟していく事を心より願ってます」とし、「またどこかですぐお会いしましょう」と再会を誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
