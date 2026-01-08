8日10時現在の日経平均株価は前日比363.99円（-0.70％）安の5万1597.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は675、値下がりは848、変わらずは75。



日経平均マイナス寄与度は129.16円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が101.28円、アドテスト <6857>が65.51円、信越化 <4063>が29.41円、ＴＤＫ <6762>が12.79円と続いている。



プラス寄与度トップはコナミＧ <9766>で、日経平均を11.70円押し上げている。次いでファストリ <9983>が9.63円、塩野義 <4507>が9.43円、住友ファーマ <4506>が8.56円、豊田通商 <8015>が8.52円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、鉱業、石油・石炭、機械と続く。値下がり上位にはゴム製品、化学、証券・商品が並んでいる。



※10時0分9秒時点



