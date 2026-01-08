匿名・流動型犯罪グループが特殊詐欺などの被害金を闇バイトで集めた銀行口座を経由するなどしてマネーロンダリング（＝資金洗浄）している実態をふまえ、対策強化を検討するため警察庁が開催していた有識者会議が、報告書をとりまとめました。

報告書では、預貯金通帳を犯罪グループに不正に譲渡する行為について、特殊詐欺の前提になり得る犯罪で検挙件数も増加しているなか、罰則の強化が必要だとしました。

また預貯金通帳を譲渡しないものの自分の口座に送られてきた現金を他人の口座に送り、マネーロンダリングを担ういわゆる「送金バイト」については、現在は犯罪収益移転防止法で規制されていません。

報告書では「送金バイト」は実質的に他人名義の口座を不正利用する行為で預貯金通帳の不正譲渡と同じ脱法的行為であるため、罰則の創設が必要だと結論づけました。一方、規制は有償の送金行為に限定し、正当な社会経済活動はのぞくべきだとしています。

またこれらの規制強化をしてもマネーロンダリングにからむ犯罪は無くならないとの想定のもと、警察官が架空名義の口座を闇バイトに応募するなどして犯罪グループに渡し、口座に被害金が入金された後に回収するなどの「架空名義口座捜査」について、新たな対策として導入する必要性が認められるとしました。

これにより回収した被害金は原則被害者に返金するものの、返金されなかった現金はその事案に関係する被害者の被害回復のための給付金とし、さらに余った場合は犯罪被害者支援のために使う方向で検討するべきだとしました。

警察庁はこの報告書をもとに犯罪収益移転防止法の改正に向けた検討を進める方針です。