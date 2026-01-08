Netflix、2026年配信ラインナップ【シリーズ】『ONE PIECE』シーズン2、『ストレンジャー・シングス』新展開も
世界最大級の動画配信サービス Netflix は、2026年に独占配信予定の主な海外映画およびシリーズ作品のラインナップを発表した。シリーズ作品では、原作およびエグゼクティブ・プロデューサーを尾田栄一郎が務め、世界的ヒットを記録した実写ドラマ『ONE PIECE』のシーズン2「INTO THE GRANDLINE」が、3月10日に配信予定。“偉大なる航路（グランドライン）”への出航がいよいよ目前に迫っている。
【動画】Netflix、2026年配信ラインナップ発表特別映像
さらに、大人気シリーズの最新シーズンも続々と登場。華やかなパリを舞台にしたロマンティックコメディ『エミリー、パリへ行く』はシーズン6が2026年に配信予定。英国社交界を描くメガヒットシリーズ『ブリジャートン家』は、シーズン4をパート分割で展開し、パート1が1月29日、パート2が2月26日に独占配信される。
新作タイトルにも注目が集まる。大ヒットドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の生みの親であるダファー兄弟 がエグゼクティブ・プロデューサーを務め、オリジナルキャラクターが再集結する新作アニメーション『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』（2026年配信）もラインナップ。超常現象をめぐる新たな謎が描かれる。
また、デンゼル・ワシントン主演で2004年に公開された名作『マイ・ボディガード』をリメイクした『Man on Fire（原題）』（26年配信）が登場。ジェイン・オースティンの名作小説を原作に、『ザ・クラウン』や『デッドプール＆ウルヴァリン』で知られるエマ・コリン がエグゼクティブ・プロデューサーとして参加する新シリーズ『高慢と偏見』（2026年配信）も。
さらに、ダファー兄弟が再びエグゼクティブ・プロデューサーを務める新作シリーズ『THE BOROUGHS（原題）』（26年配信）では、高齢者たちが“時間を奪おうとする怪物”の脅威に立ち向かうという異色の物語が描かれる予定だ。
世界的ヒット作の続編から意欲的な新作まで、2026年のNetflixはジャンルの枠を超えたラインナップで、さらなる進化を見せそうだ。
■Netflix シリーズ（※順不同）
●『彼の真実、彼女の嘘』1月8日配信
アンナは人付き合いを避けるように孤独な日々を送り、友人関係やジャーナリストとしてのキャリアからも遠ざかっていた。しかし、彼女が幼少期を過ごした静かな町で起きた殺人事件の噂を耳にした瞬間、アンナは再び生気を取り戻す。真相を追い求め、事件に飛び込んでいく彼女だったが、捜査を担当する刑事は、なぜかアンナの関与を強く疑い、捜査の標的として彼女を追い詰めていく。物語には常に二つの側面がある――つまり、そこには必ず“嘘をついている誰か”がいる。主演＆エグゼクティブ・プロデューサーはテッサ・トンプソンが務める。
●『ブリジャートン家 シーズン4』パート1：1月29日配信、パート2：2月26日配信
19世紀のロンドン上流社会を舞台に、名門貴族の兄弟姉妹たちが愛と幸せを追う姿を描く大人気シリーズ。シーズン4 では、自由奔放な次男ベネディクト（ルーク・トンプソン）に焦点が当てられる。兄も弟も幸せな結婚を手にしている一方で、ベネディクトは腰を落ち着けることに気乗りしない。しかし、母の仮面舞踏会で“銀の貴婦人”と呼ばれる魅惑的な女性と出会ったことをきっかけに、その心は大きく揺れ動いていく。
■『リンカーン弁護士 シーズン4』2月5日配信
著名作家マイクル・コナリーによる世界的ベストセラー小説シリーズを原作とする本作。シーズン4 では、ミッキー・ハラー（マヌエル・ガルシア＝ルルフォ）は、これまでで最も困難な事件に直面。元依頼人殺害の容疑をかけられた自らの無実を証明するため、彼はチームとともに懸命な捜査を続ける。潔白を証明するには、元依頼人が最後に仕掛けた詐欺の真相を解き明かさなければならない。
●『ナイト・エージェント シーズン3』2月19日配信
真夜中の1 本の電話をきっかけに出会った、FBI の捜査官とサイバーセキュリティの専門家。やがてふたりは力を合わせ、政界の至る所に広がる危険な陰謀に立ち向かってゆく…。シーズン2 の衝撃的な出来事を経て、ナイト・エージェントのピーター・サザーランドは、機密性の高い政府情報を携えてイスタンブールへ逃亡した若き財務省捜査官を追跡する任務に就く。これをきっかけに、ピーターは闇資金ネットワークの捜査に踏み込み、雇われた暗殺者たちから身をかわしながら真相を追うことになる。
●『ONE PIECE シーズン2』3月10日配信
世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。シーズン1 では、“東の海（イーストブルー）”を舞台に、ルフィが数々の強敵に立ち向かいながら、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジら信頼できる仲間たちと出会っていく姿が描かれた。そしてシーズン2 の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路（グランドライン）”。ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島…とアラバスタ王国への壮大な道のりが紡がれていく。
●『ヴァージンリバー シーズン7』3月12日配信
看護師プラクティショナーのメリンダ・モンロー（アレクサンドラ・ブレッケンリッジ）が、カリフォルニア州の人里離れた町ヴァージンリバーへ移り住むことから始まるロマンスドラマ。新たな人生のスタートを求めてやって来たモンローだったが、田舎町での暮らしは思い描いていたほど単純ではなく、本当の意味でこの町を故郷とするためには、まず自分自身を癒す必要があることに気づいていく…。
●『BEEF/ビーフ シーズン2』4月16日配信
若いカップルが、勤務先の上司とその妻の間で起きた衝撃的な口論を目撃したことから事態は動き出す。韓国人の億万長者が所有する高級カントリークラブという閉鎖的で特権的な世界を舞台に、恩義と強要が複雑に絡み合う“チェスの一手”のような駆け引きが連鎖していく。シーズン2 にはオスカー・アイザック、キャリー・マリガン、ケイリー・スピーニー、ソン・ガンホ、ミカエラ・フーヴァーらが出演。
●『Devil May Cry シーズン2』5月12日配信
カプコンの人気ゲームがアディ・シャンカル手がけるアニメシリーズ。人間界と魔界をつなぐポータルを開こうと邪悪な力が動き出す。その渦中に立たされるのは、悪魔を退治するデビルハンターを生業とする身寄りのないダンテ。両世界の命運が自分にかかっているなどとはつゆ知らず…。シーズン2 では、ふたつの世界を巻き込む戦争が勃発。ダンテは、自らと同じ力を持つ唯一の存在――疎遠となっていた双子の兄ヴァージルと戦う宿命に立ち向かう。
●『百年の孤独 パート2』8月配信
親の望みに逆らって結婚した、いとこ同士のホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスラ・イグアランは、故郷の村を離れ新天地を求めて長い旅に乗り出し、川のほとりに理想郷を見つけ村を築く。一族は何世代にもわたりこの神秘的な村の未来を刻んでいくが、そこには狂気や禁断の愛、血塗られた不条理な戦争、そして彼らをとがめる恐ろしい呪いの恐怖が付きまとうことに…。
●『エミリー、パリへ行く シーズン6』26年配信
シカゴでマーケティング会社に勤めるエミリーが、あることをキッカケにパリへ赴任することに。パリで念願のポジションに就き、SNS 担当に抜擢されたエミリーは新生活に胸を躍らせるも、フランス語が話せないため上司や同僚からは無礼者扱いされ、パリの働き方にも戸惑ってしまう。しかし、培ってきたマーケティングスキルを発揮し、熱意を伝えるうち、周りの見方も変わり始め、大きな案件を任されるようになっていく。パリを舞台に仕事や恋に奮闘する主人公エミリーの姿をキュートかつスタイリッシュに描くロマンティック・コメディ。
●『三体 シーズン2』26年配信
大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』クリエイターが手掛ける、世界的ベストセラーSF 小説の実写ドラマシリーズ。映画界の大巨匠ジェームズ・キャメロンをも唸らせた歴史的傑作を原作とする本作は、迫り来る異星文明の侵略に直面する人類を、時代や国境を越えて壮大に描き出すSF 叙事詩だ。シーズン2 では、異星人の侵略が迫るなか、人類は地球、そしてその先でも備えを進めることになるが――。
●『ストレンジャー・シングス: 1985 年の冒険』26年配信
1985 年、厳しい冬のホーキンスにようこそ―オリジナルキャラクターたちが再集結し、町を恐怖に陥れる新たな怪物と対峙しながら、超常現象にまつわる謎を解き明かしていく、壮大な新作アニメーションシリーズ。エグゼクティブ・プロデューサーには『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の生みの親、ダファー兄弟ことマット＆ロス・ダファーや、 ショーン・レヴィも名を連ねている。
●『Lupin/ルパン パート4』26年秋配信
配信開始から世界中で人気を博したシリーズ。紳士的かつスマートに、世界中で愛される神出鬼没な大怪盗アルセーヌ・ルパンが新たに蘇る。主演は『最強のふたり』のオマール・シー。アルセーヌ・ルパンを敬愛する現代の怪盗紳士アサンは、死んだ父の復讐を誓い、危険をかえりみず起死回生の怪盗劇を企てる。
●『アバター: 伝説の少年アン シーズン2』26年配信
若きアバター、アンが“四つの元素”（水・土・火・風）を操る術を身につけ、恐
るべき火の国の脅威にさらされた世界の均衡を取り戻すため旅に出る姿を描く。シーズン2 では、侵攻してきた火の国から北方水族を救うという、ほろ苦い勝利を経て、アバターのアン、カタラ、ソッカは再集結。恐るべき火の王オザイとの戦いに備え、協力を得るため姿をくらましている土の王を説得すべく、新たな使命へと旅立つ。
●『THE BOROUGHS（原題）』26年配信
一見すると絵に描いたように穏やかな高齢者向けコミュニティ。しかしその裏で、この町に暮らす意外なヒーローたちが団結し、彼らが最も持っていないもの――時間――を奪おうとする異世界の脅威に立ち向かうことになる。エグゼクティブ・プロデューサーには、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のクリエイター、ダファー・ブラザーズが名を連ねる。アルフレッド・モリーナ、ジーナ・デイヴィス、ビル・プルマンらが出演。
●『DINOSAURS（原題）』26年配信
恐竜の興隆と滅亡の物語を描く最新ドキュメンタリーシリーズ。恐竜はどこから来たのか。なぜ重要な存在だったのか。どのように進化し、そしていかにして最期を迎えたのか――その壮大な歴史に迫る。エグゼクティブ・プロデューサーにはスティーヴン・スピルバーグも名を連ね、ナレーターはモーガン・フリーマンが務める。
●『EAST OF EDEN（原題）』26年配信
スタインベックの不朽の名作を現代的に再解釈。本作では、トラスク家をめぐる世代を超えた壮大な物語を描きながら、特に忘れがたいアンチヒーロー、キャシー・エイムズに新たな光を当てる。主演＆エグゼクティブ・プロデューサーをフローレンス・ピューが務める。クリストファー・アボット、マイク・ファイストらも出演。
●『ジェントルメン シーズン2』26年配信
ガイ・リッチーが制作を手掛けるシリーズの最新シーズン。父親の大邸宅を相続したエディが、地下に巨大な大麻ビジネスが秘密裏に築かれていたことを知り、裏社会からはビジネスへの参入を迫られる。魔の手から家族を守ろうと、ギャングの流儀に則い彼らを出し抜こうとするエディだったが、裏社会にどっぷり身を投じるうちに、犯罪の味を占めていく。シーズン2 では、事業拡大を進めるなかで、それぞれの下す判断が次第に常軌を逸していく姿が描かれる。歯止めのきかない野心が、良い結末を迎えることは決してない――。
●『高慢と偏見』26年配信
幾度も映像化されているジェイン・オースティンの小説『高慢と偏見』が原作。『ザ・クラウン』『デッドプール＆ウルヴァリン』『ノスフェラトゥ』のエマ・コリンもエグゼクティブ・プロデューサーとして参加。ルーファス・シーウェル、ルイス・パートリッジ、フィオナ・ショウら出演。
●『ブラック・ダヴ シーズン2』26年配信
ヘレン（キーラ・ナイトレイ）は今もなお、自身が仕える秘密組織に、祖国の機密を裏切り続けている。しかし、昨年のクリスマスに起きた一連の騒動を経て、さらに夫が首相就任を目前に控えるなか、彼女はこれまで以上に危険な綱渡りを強いられる。そんな中、組織での地位を揺るがす冷酷な陰謀に周囲の人物が巻き込まれていく。やがてヘレンは、親友サム（ベン・ウィショー）と再会。かつて一流の殺し屋だった彼は、今や安仕事を請け負う身に落ちぶれていた。真相を追うなかで、忠誠心は武器となり、信頼は無残に打ち砕かれていく。愛する人々を守るための戦いは、すべてを失う代償を伴うかもしれない…。
●『ザ・ディプロマット シーズン4』26年配信
駐英米国大使に就任することになったエリート外交官のケイト・ワイラー（ケリ
ー・ラッセル）。国や国際情勢が危機的な局面を迎えるなか、あまり得意とはいえない世間の注目を集めるような任務に挑むことになったケイト。そこから、彼女の結婚生活と外交官としての将来を根底から揺るがす事態に発展し…。
●『I WILL FIND YOU（原題）』26年配信
自らの息子を殺害した罪で終身刑に服する“無実の父親”。しかしある日、その息子がまだ生きているかもしれないことを示す証拠がもたらされる。真実を確かめるため、彼は脱獄という最後の手段に打って出る。出演はサム・ワーシントン、ブリット・ロウワーら。
●『MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY（原題）』26年配信
ライアン・マーフィーとイアン・ブレナンが手がける、エミー賞受賞のアンソロジーシリーズが第4 弾として帰ってくる。今シーズンでは、シリーズ初となる“女性のモンスター”――リジー・ボーデンの物語に迫る。エラ・ビーティ、チャーリー・ハナム、レベッカ・ホールら出演。
●『こんなのみんなイヤ! シーズン3』26年配信
神様を信じない性にオープンなポッドキャスターと、恋人と別れたばかりのユダヤ教のラビが恋に落ちた。2 人のまったく異なる人生観、なにかとお節介な家族は恋の味方―？第83 回ゴールデングローブ賞でも、ミュージカル/コメディ部門で作品賞、主演男優賞（アダム・ブロディ）、主演女優賞（クリステン・ベル）にノミネートを果たした話題作。
●『セサミストリート』26年配信
誰もが知る『セサミストリート』がNetflixに。新たに生まれ変わった『セサミストリート』では、おなじみのキャラクターたちやファンに愛されてきた人気コーナーに加え、いっしょに参加して楽しめる新しい遊び方も登場する。
●『ウィッチャー シーズン5』26年配信
剣士ゲラルトが、王国の陰謀や魔法が渦巻く世界で、特別な力を持つ少女シリと魔術師イェネファーの運命と交錯していくダークファンタジー。シーズン5では終焉の時が目前に迫り、大陸全土で闇の勢力が結集し、シリを狙って邪悪な企みを進めている。たとえゲラルトとイェネファーが娘を救い、家族として再び結ばれるという最後の願いを叶えられたとしても、彼らはこれまで経験したことのないほどの試練、そして敵に立ち向かわなければならない…。
●『Man on Fire（原題）』26年配信
A・J・クィネルの小説シリーズが原作。デンゼル・ワシントン主演の映画『マイ・ボディガード』のリメイク。かつては、どんな過酷な状況でも生き延びることで知られた、高度な能力を持つ特殊部隊の傭兵だったクリーシー。しかし今や、深刻なPTSD に苛まれている。自らの内なる悪魔を克服しようと、贖罪への道を歩み始める彼だったが、新たな人生に順応する間もなく、再び炎の中へと引き戻され、これまで以上に激しい戦いへ身を投じることになる…。
