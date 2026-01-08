ヨーグルト用は表の顔。「隅にピタッと届くスプーン」でパウチ飯を残さず平らげる裏技
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
「美味しいものを余すことなく食べたい！」という願いを叶えるために、こちらを購入しました。
marna（マーナ）の「残さずすくえるヨーグルトスプーン」は、その名の通りヨーグルトなどのペースト状の食べ物をすくうためのスプーン。
ですが、我が家では別の使い方をしています。それは猫ちゃんのご飯をよそうため。
器の隅にぴったりフィットする、弾性のある素材
「残さずすくえるヨーグルトスプーン」は先端が、カップやパウチなどの容れ物やグラスやボウルなどの食器の隅や側面に、ぴったりフィットするポロプレピン製のスプーン。
柄の長さは約14.3cm、口に入る部分は約2.7cmとやや小ぶりながら、大人でも使いやすい絶妙なサイズ感です。
一般的なスプーンにはない角があり、隅っこにフィットさせることができます。
でも、口に入れても不快感がない！丸みと厚み、柔らかさのバランスが秀逸なんですよ。
すくいやすく、食べやすい柄の角度も計算されています。
キャットフードも最後まですくいとれて気持ちいい…
我が家では愛猫にパウチに入ったウエットフードをあげています。
普通のスプーンだと、奥の隅や底の端の方にあるフードをうまくすくえなかったのですが、「残さずすくえるヨーグルトスプーン」だと最後の一粒、最後の一滴まで取り出せます。
パウチの袋を折りたたんで指でぎゅーっと押し出してもいいのですが、それだと指が汚れてしまうことが多かったんです。
このスプーンなら手を汚さずに最後まで食べきれるのでありがたい〜。
ヨーグルトだけでなく、犬・猫ちゃんのフード、赤ちゃんの離乳食、ジャムや蜂蜜などグロッサリーの瓶などにも使いやすい！
美味しいものを余すことなく食べられるエコなスプーン、まずはおひとついかがですか？
Photo: 山田いせ
Source: Amazon.co.jp
