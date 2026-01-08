一目惚れする美麗バイク。

1923年にドイツで作られた、BMWの水平対向ボクサーエンジン。左右に突き出たシリンダーの中でピストンが交互に動く様子が、まるでボクシングに似ていたのでその名が付いたとされます。

特徴的なので、ひと目見たら「お、BMWだ」となるくらい。

ボクサーエンジンはBMW特有ですが…中国のバイクブランド「BENDA」が「電動モーター×水冷ボクサーエンジン」を搭載したハイブリッド車「BENDA P51」を発表しました。

高出力＆爆速…だけど、気になるところも

排気量は250ccで62馬力＆トルクは100Nm超えの高出力。電動トルクの即時性で、時速0km〜100kmまで約3.7秒という爆速っぷりです。

2025年11月にイタリアで開催された、ミラノ国際モーターサイクル見本市こと「EICMA 2025」で実車が展示されました。

グルっと一周して見ると気付くことがいくつかあります。

250ccにしてはマッチョなボリュームがイイですね。タンクもデカくてエンジンの出っ張りが目立ちます。

ハンドルにはクルーズコントロールとABSのオン／オフ切り替えがあります。しかし、左右のステップ前にはブレーキレバーもシフトレバーもナシ。実は単一ギアなんです。

モーターはエンジン下なのですが、ステップ下の箱は「バッテリーパックだろう」とのこと。であれば交換式っぽくないので、EV車のようにどこかに太いケーブルを挿して充電するのでしょうか。

内燃機関があるとはいえ、排気管とマフラーがないのは気になる点。リア・サスペンション横の箱にある、小さな穴から排気するのかなぁ？

Image: BENDA

とはいえ、ゲームチェンジャーになりそう

250ccは日本でよく見る排気量で、各社が出しています。街中でも良く見かけますが、やっぱ250ccなりの軽そうな感じが否めませんよね。

でも「BENDA P51」はリッターバイク並みの質量を感じます。

水平対向ボクサー、250ccであれば車検不要、しかもハイブリッドでパワフル。これなら日本で売れるかもですね。まだコンセプトカーの段階とのことですが、量産を検討しているらしいので、大いに期待したいです。

Source: YouTube (1, 2) , BENDA via NEW ATLAS

Reference: BMW Group