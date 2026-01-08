大人でも穿きやすい「チェック柄スカート」→【ZARA】に売ってた、、！

今季のトレンドに浮上している「チェック柄」。トップスで取り入れるのもいいけれど、印象的に着こなすなら「スカート」がおすすめ。今回は、ひとクセありなアイテムが揃う【ZARA（ザラ）】で、大人に似合う「チェック柄スカート」をリサーチしました。ブラウンやブラックを基調としたシックな配色で、柄物でありながらコーデに自然となじむのが魅力です。

落ち着いた配色でチェック柄を上品に

【ZARA】「ドレープチェック柄スカート ZW COLLECTION」\2,630（税込・セール価格）

チェック柄でも主張しすぎない理由は、ブラウン × ブラックの落ち着いた色使いだからこそ。動くたびに自然な縦ラインを作るドレープが上品さや華やかさを演出します。柄の存在感を抑えつつ女性らしい雰囲気を引き立ててくれるスカートは、冬コーデの主役にぴったり。シンプルなニットやカットソーを合わせるだけで、大人らしい洗練コーデにグッと近づきます。

アシメデザインでコーデを印象的に演出

【ZARA】「チェック柄ミディ丈スカート」\2,630（税込・セール価格）

ブラックとブラウンを基調としたチェック柄スカートは程よくモード感があり、大人世代のスタイリングにぴったりです。アシンメトリーな切り替えデザインがサマ見えをサポートするから一点投入でコーデが華やかに様変わり。トップス次第できれいめにもカジュアルにも着まわしやすそうな優秀スカートです。

