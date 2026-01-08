「今年こそは！」健康診断の直前になると繰り返してしまう『間に合わせのダイエット』劇的な変化はないけれど

筆者の話です。

健康診断（健診）が近づくたび、急にダイエットを始めてしまいます。

誰に見られるわけでもないのに、会社の記録に残ると思うと妙にそわそわ。

今年こそ続けよう……そんな小さな決意だけは、毎年そっと胸に残ります。

近づく健診にざわつく

会社で健診の日程が発表されると、胸の奥がざわつき始めます。

普段は深く考えずに食べているのに、急に「控えめにしようかな」と言い聞かせてしまいます。

家で測れば数字はわかるはずなのに、会社の記録として残ると思うと、不思議と落ち着きません。

去年の結果が頭をよぎり「あれより悪くなるのは避けたい」という気持ちだけは、毎年ちゃんと現れるのです。

間に合わせのダイエット

その不安を消したくて、気づけば『間に合わせのダイエット』が始まります。

野菜を増やし、水分をいつもより多めに取り、駅ではエスカレーターを避けて階段を使う。

たった数週間で大きく数字が変わるとは思えないのに、健診が近づくと急に意識が高まってしまうのです。

本来なら一年通してやればいいのに、直前だけ頑張るこの習慣が、毎年の自分でもちょっとおかしくて苦笑してしまいます。