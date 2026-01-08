圧倒的な世界観と最新プロダクト！D.A.D「東京オートサロン2026」

D.A.Dは、2026年1月9日に開幕する「東京オートサロン2026」にて、新作ホイール「Varlon(ジムニーノマド／ジムニーシエラ専用)」および「GLANCLAW(22inch)」を初公開します。

会場ではデモカー展示に加え、昨年発表された「D.A.Dプレミアムカーケア」シリーズの第二弾や、人気コレクションの追加アイテムなど、多数の新作が登場します。

D.A.D「東京オートサロン2026」

開催日：2026年1月9日(金)開幕

会場：東京オートサロン2026会場 D.A.Dブース

主な展示：新作ホイール、デモカー、新作カーケア用品、インテリアアイテム等

D.A.Dが、東京オートサロン2026にて最新プロダクトを多数展開します。

注目は、初公開となる新作ホイール「Varlon(ジムニーノマド／ジムニーシエラ専用)」と「GLANCLAW(22inch)」です。

会場では、それぞれジムニーノマドとアルファードに装着したデモカーが展示され、実車ならではの迫力あるスタイリングやディテール、存在感を間近で体感することが可能です。

さらに、昨年発表した「D.A.Dプレミアムカーケア」シリーズの第二弾をはじめ、新作アイテムの発表も予定されています。

当日は、これらすべての新作を含む全アイテムを対象とした大商談会も開催されます。

実際に手に取りながら質感や機能性を確認できるほか、会場限定の案内や特典も用意されており、最新プロダクトの魅力と世界観を存分に楽しめる内容となっています。

D.A.Dプレミアムカーケア第二弾

「D.A.Dプレミアムカーケア」シリーズからは、タイヤワックスやクレンジング、コーティング剤など計5アイテムが新たに発表されます。

一部アイテムには「D.A.Dホワイトムスクフレグランス」の香りが採用され、上質で心地よい使用体験を提供します。

タイヤケアからインテリアメンテナンスまで、クルマ本来の美しさをより深く引き出すラインナップへと進化しました。

プレミアム ディスプレイ ＆ パネルコーティング - ホワイトムスク -

【CA013-01-01】本体価格：2,530円(税込)

塗って拭くだけの簡単施工で、極上の艶と触れるたびに感じるプレミアムな手触りを実現。香りと機能を両立したプレミアムコーティングです。

プレミアム インテリアクレンジング - ホワイトムスク -

【CA014-01-01】本体価格：2,530円(税込)

細部まで瞬時に美しくする極上のクリーナー。プレミアムな洗浄力で車内を清潔に保ちます。

プレミアム インテリア コーティング - ホワイトムスク -

【CA015-01-01】本体価格：2,750円(税込)

スプレーして拭くだけの簡単施工。上質な艶を纏う、極上コーティングです。

プレミアム グラフェン タイヤワックス - ホワイトムスク -

【CA016-01-01】本体価格：3,795円(税込)

グラフェン配合の最高級撥水タイヤワックス。深く、艶やかに、タイヤに宿る漆黒の美を引き出します。

プレミアム ブラシ タイヤ用

【CA017-01-01】本体価格：3,080円(税込)

精密なテーパードカット加工により、扁平タイヤでもストレスなく洗浄可能。複雑なディテールまで丁寧に洗い上げます。

スペシャルショップ限定モデル モノグラムレザーオーシャンブルー第二弾

昨年発表された「モノグラムレザー オーシャンブルー」コレクションからは、新たに5アイテムが追加発表されます。

深みのあるオーシャンブルーの質感とモノグラムデザインが特徴の人気コレクションに新たなバリエーションが加わることで、車内コーディネートの幅がさらに広がり、日常のドライブをより豊かに彩ります。

グランド シートクッション SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

【HA747-01-01】本体価格：6,600円(税込)

シートベルトパッドII SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

【HA750-01-01】本体価格：6,050円(税込)

ラウンジトレー SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

【HA748-01-01】本体価格：4,180円(税込)

アシストグリップカバー SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

【HA749-01-01】本体価格：4,180円(税込)

レザーシフトノブカバー SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

【HA746-01-01】本体価格：4,510円(税込)

WEB SALON 2026

D.A.D公式通販サイト「GARSON WEBDIRECT」では、「WEB SALON 2026」が同時開催されます。

オンラインでもイベントの雰囲気を楽しみながら、最新アイテムをチェックすることが可能です。

最新プロダクトの質感やフィッティングバランス、D.A.Dの世界観を体感できる機会となります。

D.A.D「東京オートサロン2026」の紹介でした。

