ポテトアップルパイを再現！ローソン「ご当地！うまいもん祭」らぽっぽファーム監修　ポテトアップルパイ風もち食感ロール

ローソンは、2026年1月13日(火)より近畿地区限定で「らぽっぽファーム監修 ポテトアップルパイ風もち食感ロール」を発売します。

さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」の人気No.1商品をイメージしたスイーツです。

ローソン「ご当地！うまいもん祭」らぽっぽファーム監修 ポテトアップルパイ風もち食感ロール 4個入

発売日：2026年1月13日(火)

価格：376円(税込)

販売エリア：近畿地区のローソン店舗

らぽっぽファームの看板商品「ポテトアップルパイ」の味わいを、ローソン人気の「もち食感ロール」で表現。

もちもちとした食感の生地に濃厚なさつまいもあんを塗り、果肉感のあるジューシーなシナモン入りりんごジャムと、さつまいも風味のクリームを巻き込みました。

お芋のほっくり感とりんごの酸味が絶妙にマッチした一品です。

