淡路島産玉ねぎの甘みが決め手！ローソン近畿「ご当地！うまいもん祭」京大カレー部共同開発 カレーパン

ローソンは、2026年1月13日(火)より近畿地区限定で「京大カレー部共同開発 こだわりカレーパン(淡路島産玉ねぎ)」を発売します。

素材の旨みを最大限に引き出した、こだわりのカレーパンです。

ローソン近畿「ご当地！うまいもん祭」京大カレー部共同開発 カレーパン

発売日：2026年1月13日(火)

価格：167円(税込)

販売エリア：近畿地区のローソン店舗

もっちりとした食感のパン生地の中に、ローソンファーム兵庫で栽培した“淡路島産玉ねぎ”入りのカレーフィリングをたっぷりと詰めました。

きのことひき肉の旨みをベースに、京大カレー部独自の配合スパイスを使用。

玉ねぎの甘みを活かした奥深い甘口に仕上げており、スパイスの香りと素材の甘みが楽しめます。

