淡路島産玉ねぎの甘みが決め手！ローソン近畿「ご当地！うまいもん祭」京大カレー部共同開発 カレーパン
ローソンは、2026年1月13日(火)より近畿地区限定で「京大カレー部共同開発 こだわりカレーパン(淡路島産玉ねぎ)」を発売します。
素材の旨みを最大限に引き出した、こだわりのカレーパンです。
発売日：2026年1月13日(火)
価格：167円(税込)
販売エリア：近畿地区のローソン店舗
もっちりとした食感のパン生地の中に、ローソンファーム兵庫で栽培した“淡路島産玉ねぎ”入りのカレーフィリングをたっぷりと詰めました。
きのことひき肉の旨みをベースに、京大カレー部独自の配合スパイスを使用。
玉ねぎの甘みを活かした奥深い甘口に仕上げており、スパイスの香りと素材の甘みが楽しめます。
