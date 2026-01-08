塩レモン×豚バラの新感覚！ローソン近畿「ご当地！うまいもん祭」京大カレー部共同開発 レモンポークカレー

ローソンは、2026年1月13日(火)より近畿地区限定で「京大カレー部共同開発 レモンポークカレー」を発売します。

スパイスを知り尽くした京大カレー部とのコラボレーションによる新感覚カレーです。

ローソン近畿「ご当地！うまいもん祭」京大カレー部共同開発 レモンポークカレー

発売日：2026年1月13日(火)

価格：697円(税込)

販売エリア：近畿地区のローソン店舗

スパイスに関わることなら何でも活動範囲とする総合料理サークル「京大カレー部」と共同開発。

豚バラ肉の旨みに「塩レモン」を効かせた、爽やかかつ刺激的なスパイスカレーです。

豚バラの脂の甘みと、スパイスのピリッとした刺激、レモンの酸味が絶妙なバランスで共存し、旨みを引き立て合います。

