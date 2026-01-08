グラビアアイドルの三田悠貴（27）が7日、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。

「本日発売の＃アサ芸シークレットさんに撮り下ろしグラビア掲載して頂いてます 見どころ満載のドキッとセクシーなカットが… だいすきな銭湯で撮影も…その時のオフショットハート」とつづり、銭湯でバケツやデッキブラシを持ち、タンクをまくり上げて布面積少なめな白ビキニ水着姿を披露した。

さらに「2026年1発目のグラビア掲載のご報告 大事なアンケートはがきの投函も何卒よろしくお願いします みんなの感想まってるよ〜」とファンに呼びかけた。

また、別の投稿では「新年撮影会のおしらせ お正月食べすぎて結構身体が重いのでみんなに会う日までにしごきたいとおもいます」とし、今月10日のイベントを告知とともに白と水色のチェック柄水着姿をアップ。CBCテレビ「道との遭遇」の軽トラ旅で運転する動画もアップした。

ファンやフォロワーからも「美しすぎる」「最高のスタイル」「凄げぇ」「ど迫力」「溢れてる」「はみ出してる」「破裂しそう」「たわわ」「水着はち切れそう」「ダイナマイトボディ」「たまらないボディ」「たまりませんねっ」「タマランチ会長」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。