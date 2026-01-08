大相撲初場所（１１日初日・両国国技館）で、昨年九州場所で初優勝を遂げたウクライナ出身の安青錦（安治川部屋）が新大関として土俵に上がる。

初土俵から「最速出世」で看板力士に駆け上がった２１歳は、「今まで通りの自分でいい。変える必要はない」とぶれない相撲で連覇を狙う。

５日の横綱審議委員会稽古総見では豊昇龍や琴桜と計１５番取り、息を切らしながら体の動きを確認した。６日は一門外の時津風一門の連合稽古に参加、７日は荒汐部屋に出稽古と精力的で、「どんどん感覚は良くなっている」と納得の表情。現在１４０キロの安青錦は馬力をつけるため約１０キロの増量に励んでいる一方、取り口では低い姿勢から相手の懐に鋭く潜り込んで攻めるスタイルが健在だ。

昨年春場所の新入幕以降、「群を抜いて体が起きない」（若元春）、「引きつける腕の力が相当強い」（高安）などと相手に強烈な印象を残してきた。当然マークも厳しくなるが、それでも「これで（大関に）上がっているから自信はある」と胸を張る。

年６場所制となった１９５８年以降、付け出しを除き最も速い初土俵から所要１４場所での大関昇進。昨年は、初場所が十両５枚目だったが、年末の部屋創設３周年パーティーが安青錦の初優勝と大関昇進の祝賀会を兼ねる慶事となり、テレビ番組にも引っ張りだこだった。「特に内容の濃い１年だった」と笑顔で振り返る。

もちろん、新大関場所は一筋縄にはいかない。１場所１５日制が定着した４９年夏場所以降で昇進したこれまでの大関７７人のうち、新大関場所で優勝したのは５人だけで、２００６年夏場所の白鵬を最後に出ていない。

安青錦は「初優勝してから、もっと優勝したい思いが強くなった。力を出し切るだけ」と言い切る。信じる相撲を貫き通した先に、どのような結果が待っているか。（小沢理貴）

大の里が初場所出場へ

昨年の九州場所千秋楽を左肩のけがで休場した大の里が７日、報道陣の取材に「しっかり日曜日（初日）に向けて準備する」と述べ、初場所への出場意向を明らかにした。千葉県松戸市の佐渡ヶ嶽部屋に出稽古して琴桜と１７番取り、前半は左の攻めに不安を残して劣勢だったが、後半は盛り返した。「悪くはない。集中してやっていく」と語った。