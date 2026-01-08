Í¾¤Ã¤¿¤ªÌß¤òÌó1Ê¬¤Ç¤Ä¤¤¿¤Æ¡É¥â¥Á¥È¥í¿©´¶¡É¤Ë¤¹¤ëÎ¢¥ï¥¶¡¡¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤Ë¥«¥ì¡¼¤â¡Ä¡É¾Æ¤«¤Ê¤¤¡É¼ê·Ú¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤¬¿Íµ¤
Àµ·îÌÀ¤±¤ËÍ¾¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ªÌß¤ò¡Ö¤Ä¤¤¿¤Æ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ëÎ¢µ»¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥·¥ÔÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î¤ÏÌß¤Î¸¡º÷¿ô¤¬ÄÌ¾ï¤Î12ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¾Æ¤«¤Ê¤¤¡¦¥â¥Á¥È¥í¿©´¶¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤ä¾Æ¤¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¡¢¼ê·Ú¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÁÍý¤Ø¤Î³èÍÑ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡È¤Ä¤¤¿¤Æ¡É¿©´¶¤¬Éü³è
¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢Áá7Æü¡£
¤ªÀµ·î¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤ËÍ¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªÌß¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¤Ä¤¤¿¤Æ¡É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ëÎ¢µ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ºà¤Î1¤Ä¡¢¤ªÌß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
³¹¤Î¿Í¡§
¤ª»¨¼Ñ¤È¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÌß¡¢¤Î¤ê¤ò´¬¤¤¤¿Ìß¤ò¿©¤Ù¤¿¡£1Ô¤È¤«¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÌß¤Ç¤¹¡£È¾Ê¬¤¯¤é¤¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤Î¿Í¡§
¼Â²È¤ÇÌß¤ò¿©¤Ù¤¿¡¢Ìß¤Ä¤¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¼Â²È¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸º¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£
³¹¤Î¿Í¡§
¤ªÌß²°¤µ¤ó¤ÇËèÇ¯¤â¤é¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÅà¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¤ªÌß¤Ïº£¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£
ÃË¤Î»Ò¡§
¥ª¥ì¿©¤Ù¤¿¤¤¤è¡Á¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ªÀµ·î¤Î¤ªÌß¤À¤¬¡¢¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤Î¿Íµ¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥·¥å¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ç¤ÏËèÇ¯1·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÌß¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡º÷¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥·¥å¥¥Ã¥Á¥ó¡×¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Ã«Â¼¤»¤Ê¤µ¤ó¡§
Ìß¤Î¸¡º÷¿ô¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸¡º÷¿ô¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î12ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤ªÀµ·î¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªÌß¤Î¾ÃÈñÊýË¡¤ä»È¤¤Êý¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê²ò¾Ã¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌß¡×¤Î¸¡º÷¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤À¡£
¤½¤·¤Æ2026Ç¯¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥·¥å¥¥Ã¥Á¥ó¡×¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Ã«Â¼¤»¤Ê¤µ¤ó¡§
¥Ç¥ê¥Ã¥·¥å¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Ï¾Æ¤«¤Ê¤¤¡¢¡Ö¥â¥Á¥â¥Á¡¦¥È¥í¥È¥í¡×¤È¤¤¤¦¿©´¶¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¤Ä¤¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÌß¤òºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
5Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¡ÈÊñ¤Þ¤Ê¤¤¡É¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢ÀÚ¤êÌß¤ò¤Þ¤ë¤Ç¤Ä¤¤¿¤Æ¤Î¤ªÌß¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤ëÎ¢µ»¤Ï¡Ä¡£
ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÌß¤ò½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£
ÀÚ¤êÌß2¸Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¿å50cc¤òÆþ¤ì¡¢Ìß¤Î¾å²¼¤òÊÖ¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¿å¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬¤«¤é1Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Ä¤¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤È¿¤Ó¤¬Éü³è¤·¤¿¡£
Ìó1Ê¬¤Ç¡¢¡È¤Ä¤¤¿¤Æ¡É¿©´¶¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡È¤Ä¤¤¿¤ÆÌß¡É¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÊñ¤Þ¤Ê¤¤¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢½êÍ×»þ´ÖÌó5Ê¬¤À¡£
ÂÑÇ®¤Î´ï¤ËÀÚ¤êÌß¤òÆþ¤ì¡¢¿åÂç¤µ¤¸2¤ò¤«¤±¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÆð¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£
¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤ò¾è¤»¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤Á¤´¤ò¾þ¤Ã¤¿¤é´°À®¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Í¾¤Ã¤¿¤ªÌß¤ò¤ªÆÀ¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡Ö¤â¤ÁÆþ¤ê¾Æ¤¥«¥ì¡¼¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¡£
ÀÚ¤êÌß¤ò4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÂÑÇ®»®¤Ë¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢ÀÚ¤êÌß¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¡¢¥Ô¥¶ÍÑ¤Î¥Á¡¼¥º¡¢¥Ñ¥óÊ´¡¢¤½¤·¤Æ1cm³Ñ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¤ò¾è¤»¤Æ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÌó10Ê¬¾Æ¤¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò³°¤·¤Æ¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÌó3Ê¬¾Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤â¤ÁÆþ¤ê¾Æ¤¥«¥ì¡¼¡×¤Î´°À®¤À¡£
Í¾¤Ã¤¿¤ªÌß¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê·Ú¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
