レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。カフェでのオフショットを投稿した。

「もうすぐオートサロンだね」とつづり、1月9日に開幕する世界最大級のカスタムカーの祭典「東京オートサロン」（千葉・幕張メッセ）を楽しみにした。赤のトップスにグレーのミニスカート姿。黒のニーハイソックスを履いて“絶対領域”も公開し、紺のジャケットを羽織ったコーディネートをアップした。

ファンやフォロワーからも「可愛いコーデでお似合い」「オシャレ過ぎる」「美脚に惹かれる」「めちゃくちゃかわいいね」「美しくて素敵」などのコメントが寄せられている。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、水着や浴衣を含めてプライベートのファッションなども投稿している。自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」を含めて、昨年限りで卒業した。格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」は26年も継続して活動することが決定。身長160センチ。血液型O。趣味はドライブ。