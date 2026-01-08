【WWE】RAW（1月5日・日本時間6日／ニューヨーク・ブルックリン）

【映像】場外で披露した“規格外”の身体能力

「チアリーダーは日本で思われている以上にフィジカルエリート」。解説者が思わず唸った、元NFLチアリーダーによる驚愕のアクロバットムーブが会場を熱狂させた。

会場を沸かせたのはマキシン・デュプリ。WWE入団前はNFLのロサンゼルス・ラムズなどでチアリーダーを務めていた経歴を持つ。

かつてはプロレス“ド素人”と評された彼女だが、名門ハート・ファミリーのナタリアの下での武者修行を経て、今やWWE女子戦線の中心へと躍り出た。

試合序盤、ベッキー・リンチの攻撃をエプロン際で美しい側転で回避。そのままジャンプで飛び越えると、着地と同時に強烈なビッグブーツを叩き込み、吠えた。この一連の動きに対し、視聴者からは「映えるな」「華やかだね」といったコメントが相次いだ。

その後もリングで躍動するマキシンに解説の堀江ガンツ氏も「チアリーダーは日本で思われている以上にフィジカルエリート。運動神経と華がないとなれない」と、その身体能力と華やかな存在を高く評価した。

なお試合は終盤、アンクルロックで攻め立てたマキシンが一瞬のスキを突かれて丸め込まれる展開。懸命にキックアウトしようとするマキシンだったが、ベッキーはレフェリーの目を盗むようにロープをつかんで体を固定してキックアウトを阻止。3カウントを奪って王座奪還となった。（ABEMA／WWE『RAW』）