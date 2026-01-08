DOMOTO堂本光一（46）が、7日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。25年間にわたり主演を務めたミュージカル「SHOCK」について語った。

光一が主演を務めた同作は、00年の初演から通算2128回上演された。前人未到の記録を打ち立て、24年11月にシリーズに幕を下ろした。

この日は「Endless SHOCK」で共演した元乃木坂46の女優中村麗乃とトーク。昨年を振り返った光一は「年が明けて2026年だけど、25年は、25年ぶりに『SHOCK』をやらなかった」と継続してきた舞台がなかったことに感慨深げ。「自分としてはソロでライブもやらせてもらって、動いてはいたんだけど。例年に比べての消費カロリーが少なかったっていう」と笑った。

中村が「いつもあったものがないって不思議な感覚といいますか。思い出したりしました？」と尋ねると、光一は「しっかりロスりましたよ」と告白。「あなたはロスらないだろうけど。いつもケロッとしてるからさ」と中村をイジって笑いを誘った。