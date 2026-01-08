タレントの高橋みなみ（34）が6日、Instagramを更新。“激変”した姿を披露し、様々な反響が寄せられている。

【映像】15歳年上の夫との2ショット&“激変”ショット（複数カット）

2005年、中学2年生の時にAKB48の第1期メンバーとして活動を開始し、2012年にはグループの総監督に就任。そして2016年4月に卒業した高橋。私生活では、2019年5月に15歳年上の一般男性と結婚している。

Instagramでは、20周年を迎えたAKB48の記念コンサートに出演した際の様子や、夫と結婚記念日を祝った夫婦ショットなど、様々な姿を投稿している。

ボブヘアにイメチェン「若返っとる！」「女神降臨！」ファン大絶賛

6日は、「AKB48 20周年は絶対ポニーテール！！と意気込んで伸ばし続けた髪の毛。やっと切れましたー！久しぶりの長さ。スッキリ」とつづり、ボブヘアにイメチェンした姿を披露した。

この投稿にファンからは、「っえ〜〜〜！かわゆい！」「若返っとる！！」「女神降臨！」「きゃーっ！たかみなさんステキよー！」「どんどん若くなってる気がする！！」「旦那さんが羨ましいです」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）