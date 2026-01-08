気象台は、午前9時49分に、なだれ注意報を横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、美郷町、羽後町、東成瀬村に発表しました。

沿岸では、風雪や高波に注意してください。内陸では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。秋田県では、落雷に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■横手市

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意





■大館市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■湯沢市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■鹿角市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■大仙市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■北秋田市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■仙北市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■小坂町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■上小阿仁村□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■美郷町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■羽後町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■東成瀬村□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意