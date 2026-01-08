TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前9時49分に、なだれ注意報を横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、美郷町、羽後町、東成瀬村に発表しました。

沿岸では、風雪や高波に注意してください。内陸では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。秋田県では、落雷に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■横手市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■大館市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■湯沢市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■鹿角市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■大仙市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■北秋田市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■仙北市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■小坂町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■上小阿仁村
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■美郷町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■羽後町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■東成瀬村
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意