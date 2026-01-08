歌手天地真理（74）が8日までにフェイスブックで近影を公開した。

「ファンの皆様へ 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。私はゆっくりゆっくりと健康第一でいきたいと思っています。皆様も大切にして下さいね。心をこめて。天地真理」とつづり、メガネ姿で穏やかな笑顔を見せる写真を公開した。

この投稿に対し「明けましておめでとうございます。真理ちゃんは永遠のアイドルです。人生で1番大好きになったアイドル。これからも応援してます」「真理ちゃんスマイル、素敵ですよ」「天地真理さんなんか懐かしい人ですその後どうしているのか？お元気でなによりです。これからも頑張ってください。応援しています」などと書き込まれていた。

フェイスブックの当該アカウントは天地真理ファンクラブ事務局が管理。同事務局は天地真理の個人事務所で、天地の長女が代表を務めている。

天地は71年、TBS系ドラマ「時間ですよ」でデビューし、同年「水色の恋」で歌手デビュー。「ひとりじゃないの」「恋する夏の日」などヒット曲多数。「白雪姫」と呼ばれ、TBS系が「真理ちゃんとデイト」「となりの真理ちゃん」「はばたけ！真理ちゃん」「とびだせ！真理ちゃん」「アタック！真理ちゃん」と主演番組に登場し、爆発的な人気を誇った。7年に甲状腺機能障害で一線を離れ、79年にカムバック、82年に再々デビュー。