¡ÖS.H.MonsterArts ¥´¥¸¥é¥¸¥å¥Ë¥¢&¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ¥¨¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬1·î9Æü16»þ¤è¤ê³«»Ï
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¡ÖS.H.MonsterArts ¥´¥¸¥é¥¸¥å¥Ë¥¢&¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ¥¨¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÍ½Ìó¤ò1·î9Æü16»þ¤«¤é3·î1Æü23»þ¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£²Á³Ê¤Ï18,700±ß¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï6·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥´¥¸¥éVS¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤È¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ Ê¬ÎöÂÎ¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ½¸¹çÂÎ¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ÈôæÆÂÎ¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤¬S.H.MonsterArts¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥´¥¸¥é¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤È¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ Ê¬ÎöÂÎ¡×¤Ï¼ò°æ¤æ¤¦¤¸»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¤·Á¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î¸¶·¿¤ò»ÈÍÑ¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ½¸¹çÂÎ¡×¤Ï´¨²Ï¹¾¹°»á¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ÈôæÆÂÎ¡×¤Ï»³ÅÄÂÀ°ì»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¤·Á¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼ã¶¹¿·°ì»á¤¬Â¤·Á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿Åö»þ¤Î¸¶·¿¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î»ñÎÁ¤ò»²¹Í¤Ë1995Ç¯Åö»þ¤Î¥¹ー¥Ä¤òÅ°ÄìÅª¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÌ¿§
¡¡¡Ö¥´¥¸¥é¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤ÏÅö»þ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Áー¥ë¼Ì¿¿»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·àÃæ¤ÎÌë´Ö¥·ー¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤òºÆ¸½¡£¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ Ê¬ÎöÂÎ¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ½¸¹çÂÎ¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ÈôæÆÂÎ¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀïÆ®¥·ー¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡¢¡ÖÌë´Ö¥«¥éー¡×¡¢¡ÖÊ´¿Ð¥«¥éー¡×¤Ë¤ÆºÌ¿§¡£
²ÄÆ°
¡¡¡Ö¥´¥¸¥é¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤ÏÉý¹¤¤²ÄÆ°°è¤Ë¤è¤êÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ½¸¹çÂÎ¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ÈôæÆÂÎ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï³Æ´ØÀá¤¬²ÄÆ°¤·¡¢·àÃæ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ýー¥º¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ½¸¹çÂÎ¡×¤Ïº¹¤·ÂØ¤¨¤Ç¿¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Î¸ý¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¡ÖS.H.MonsterArts ¥´¥¸¥é¥¸¥å¥Ë¥¢&¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ¥¨¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼ç¤Ê¾¦ÉÊÆâÍÆ¡Û ¥´¥¸¥é¥¸¥å¥Ë¥¢ËÜÂÎ ¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ Ê¬ÎöÂÎ ¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ½¸¹çÂÎ ¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ÈôæÆÂÎ ¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ½¸¹çÂÎÍÑÆ¬Éôº¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä ÀìÍÑÂæºÂ
¡Ú¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Û ¥´¥¸¥é¥¸¥å¥Ë¥¢ËÜÂÎ Á´¹â¡§Ìó110mm ¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ Ê¬ÎöÂÎ Á´¹â¡§Ìó60mm ¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ½¸¹çÂÎ Á´¹â¡§Ìó90mm ¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢ ÈôæÆÂÎ Á´Éý¡§Ìó140mm¡¦Á´Ä¹¡§Ìó155mm
TM & (C) TOHO CO., LTD.
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Áá´ü¤Ë¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£