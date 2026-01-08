秋田県横手市出身のシンガー・ソングライター高橋優（42）が8日までにX（旧ツイッター）を更新。秋田県人会の記念撮影を公開した。

「秋田の最高な仲間たちと集合しました ここに写っていない秋田の仲間たちに会える日や新たなる才能にも希望を抱きつつ、ジャンルを超えたそれぞれの立ち位置から2026年も秋田県を盛り上げたいです 改めまして今年も何卒よろしくお願いします！ #相場詩織 #佐々木希 #高橋優 #田口成浩 #吉田輝星」とポスト。フリーアナ相場詩織（34）、女優佐々木希（37）、バスケットボールB1秋田ノーザンハピネッツ田口成浩（35）、プロ野球オリックス吉田輝星（24）に高橋を加えた5人が笑顔の写真を公開した。

このポストに対し「秋田の豪華メンツすぎて眼福！みんなの笑顔が最高で、めっちゃ楽しそうな雰囲気伝わってくる 今年も秋田を一緒に盛り上げてください」「優くん、素敵な仲間ハートみんな笑顔が素敵 素敵過ぎます！キラキラしてます」「素敵な写真ありがとうございます 秋田は美男美女ばかり、人材の宝庫ですね」などと書き込まれていた。