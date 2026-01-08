ドル円理論価格 1ドル＝156.41円（前日比+0.00円）
ドル円理論価格 1ドル＝156.41円（前日比+0.00円）
割高ゾーン：157.09より上
現値：156.74
割安ゾーン：155.73より下
過去5営業日の理論価格
2026/01/07 156.41
2026/01/06 156.36
2026/01/05 156.03
2026/01/02 155.92
2026/01/01 155.50
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
割高ゾーン：157.09より上
現値：156.74
割安ゾーン：155.73より下
過去5営業日の理論価格
2026/01/07 156.41
2026/01/06 156.36
2026/01/05 156.03
2026/01/02 155.92
2026/01/01 155.50
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。