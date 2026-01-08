妊娠中のモデル・冨永愛（43）が「めっちゃ美味しい」と自画自賛した手作りスイーツを披露した。

【映像】妊娠中の冨永愛＆お相手の山本一賢

2004年にパリ在住の日本人男性と結婚し、2005年3月、モデルとして活躍中の長男・章胤（あきつぐ）を出産した冨永。その後、2009年に離婚を発表し、シングルマザーとして活動を続けてきた。

2025年12月20日にはInstagramで、「このたび、俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。⼾惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております」と、約20年ぶりとなる妊娠を公表した。その後もInstagramで、つきたての餅を頬張る姿や正月のお参り、海鮮丼などが並ぶ豪華な食卓や様々なスイーツを作ったことなど、日常の様子を発信している。

「めっちゃ美味しい」手作りティラミスを公開

2026年1月6日にもストーリーズを更新。「今回はティラミスを作った。バナナを甘味にしたオーツ麦とプロテインの生地にギリシャヨーグルトとクリチーのクリーム」とつづり、容器いっぱいの手作りティラミスを披露した。続く投稿では、「めっちゃ美味しい」と、スイーツ作りが成功したことを明かしている。（『ABEMA NEWS』より）