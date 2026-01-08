2016年3月の北海道新幹線開業に伴い、北海道南部をに誕生した「道南いさりび鉄道」。2026年3月26日に記念すべき開業10周年を迎えます。これを祝し、3月28日には親子限定の記念列車「いさ鉄バースデー号」の運行、5月23日には木古内町での大型イベントなど、1年を通したアニバーサリー事業が実施されます。本記事では、限定グッズ情報や、最新のイベントスケジュールをご紹介します。

北海道新幹線開業で並行在来線に転換

道南いさりび鉄道は、北海道新幹線の開業に伴い、並行在来線として2016年3月26日に開業しました。JR江差線の木古内〜五稜郭間を引き継ぎ、北斗市や函館市、木古内町を結ぶ鉄道路線として、通勤や通学の足を担います。

10周年に向けては、記念ロゴマークも作成されました。公立はこだて未来大学の学生から図案を募集し、函館山を背景に観光列車「ながまれ海峡号」を描いたデザインが社員の投票などで選ばれたもので、記念事業や関連グッズに使用されます。

96名を無料招待！｢開業10周年記念いさ鉄バースデー号｣の運行

道南いさりび鉄道では、2026年3月28日(土)に｢開業10周年記念いさ鉄バースデー号｣を運行。その出発式を開催します。

道南いさりび鉄道沿線にお住まいの小学生のお子様とそのご家族等を無料で招待し、１日駅長コース応募いただいた10歳のお子様の中から抽選で「いさ鉄１日駅長」に任命します。この列車では車内でのイベントや、10周年を記念したヘッドマークのお披露目も行われます。

こちらの応募受付は、特設Googleフォームで2026年2月20日まで行われます。（2026年2月27日に、当選のご家族様のみ郵送にて当選結果を発送）

開業10周年記念いさ鉄バースデー号 乗車募集受付中

3/26に記念グッズ発売、5月には乗って食べて「いさ鉄大感謝祭」も

3月26日からは、鉄道ファンが楽しめる記念グッズの販売が順次始まります。

また、5月23日には道の駅みそぎの郷きこない周辺で、「乗って! 食べて! いさ鉄大感謝祭」と銘打ちイベントを実施する予定です。

新幹線の開業とともに歩み始めた『いさ鉄』の10年。地域の足として、そして観光の目玉として、その存在感はますます高まっています。2026年は、新しくなったロゴマークとともに、特別な1年を一緒にお祝いしてみてはいかがでしょうか。

（写真：PIXTA、道南いさりび鉄道）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）