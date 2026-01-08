横浜FCが37歳FW伊藤翔の契約満了を発表「三ツ沢での光景は忘れる事ができないでしょう」
横浜FCは8日、FW伊藤翔(37)が契約満了に伴い、クラブを離れることが決まったと発表した。
伊藤は過去にグルノーブル(フランス)、清水エスパルス、横浜F・マリノス、鹿島アントラーズと渡り歩き、2021年に横浜FCへ完全移籍。同年8月に松本山雅FCへ期限付き移籍し、翌2022年に横浜FCへ復帰した。
横浜FCでは主力として2度のJ1昇格に貢献。昨季はJ1リーグ戦で16試合に出場し、1ゴールを記録したが、チームはJ2降格となった。
退団にあたり、クラブ公式サイトを通じて「どんな状況でも声援を送ってくれた三ツ沢での光景は忘れる事ができないでしょう。ハイライトシーンを語り出すとキリがないので割愛させていただきますが、どれも素晴らしい思い出です」と回顧。「これからの横浜FCが成長、成熟していく事を心より願ってます。またどこかですぐお会いしましょう」とメッセージを送った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW伊藤翔
(いとう・しょう)
■生年月日
1988年7月24日(37歳)
■出身地
愛知県
■身長/体重
184cm/76kg
■経歴
FC FERVOR愛知-中京大中京高-グルノーブル(フランス)-清水-横浜FM-鹿島-横浜FC-松本-横浜FC
■Jリーグ出場歴
J1リーグ:280試合48得点
J2リーグ:76試合17得点
リーグカップ:55試合18得点
■コメント
「2025シーズンも応援していただいたファン、サポーター、パートナー企業の皆様ありがとうございました。どんな状況でも声援を送ってくれた三ツ沢での光景は忘れる事ができないでしょう。ハイライトシーンを語り出すとキリがないので割愛させていただきますが、どれも素晴らしい思い出です。これからの横浜FCが成長、成熟していく事を心より願ってます。またどこかですぐお会いしましょう。」
