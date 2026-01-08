日向坂46、新曲「クリフハンガー」MV公開＆先行配信スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46が、1月28日にリリースする16thシングル「クリフハンガー」のMVを公開。併せて、先行配信もスタートした。

■日向坂46の“これから”を表現したMV

今作は、表題曲初参加の五期生を含む二期生から五期生までの14名を選抜。センターは五期生・大野愛実（おおのまなみ）が務めており、日向坂46のシングル表題曲で五期生がセンターを務めるのはこれが初めてのシングルとなる。

今までの葛藤を描きながらもあらたな未来を掴み取る、日向坂46の“これから”を表現しており、大野愛実を中心にラストに向けて表情感を爆発させ、まさに“クリフハンガー”を感じるラストシーンとなっている。MV監督は、日向坂46の楽曲を手掛けるのは初となる松岡芳佳が務めた。

日向坂46は2025年、一期生が全員卒業し、二期生～五期生の新生・日向坂46として始動。3枚のシングルをリリースし、女性アーティスト歴代1位記録を保持する「1stからのオリコンシングル連続1位獲得作品数」も15作連続で自己更新。収録内容も発表され、連日新シングルに関する情報が解禁されている。

■リリース情報

2026.01.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「クリフハンガー」

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「クリフハンガー」

