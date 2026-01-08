8日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比36.2％減の403億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同38.0％減の270億円となっている。



個別ではグローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> 、グローバルＸ 革新的優良企業 <178A> 、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> 、上場インデックスファンドアジアリート <1495> 、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> など14銘柄が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではｉシェアーズ ＭＳＣＩ 日本株最小分散 ＥＴＦ <1477> が4.70％高、ＳＭＴ ＥＴＦ日本好配当株アクティブ <170A> が3.48％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> は5.06％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> は3.31％安と大幅に下落している。



日経平均株価が302円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金170億400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均268億3800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が37億3200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が15億8400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が14億600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が12億3700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が10億400万円の売買代金となっている。



