―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月6日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2670> ＡＢＣマート 　東Ｐ　　 -4.99 　　1/ 7　　　3Q　　　　0.19
<1376> カネコ種 　　　東Ｓ　　 -4.88 　　1/ 7　　上期　　　 31.55
<2792> ハニーズＨＤ 　東Ｐ　　 -3.31 　　1/ 7　　上期　　　-16.29
<9793> ダイセキ 　　　東Ｐ　　 -2.67 　　1/ 7　　　3Q　　　　0.05
<3222> ＵＳＭＨ 　　　東Ｓ　　 -1.65 　　1/ 7　　　3Q　　　　黒転

<9861> 吉野家ＨＤ 　　東Ｐ　　 -1.48 　　1/ 7　　　3Q　　　 -1.79
<9846> 天満屋ス 　　　東Ｓ　　 -1.11 　　1/ 7　　　3Q　　　 -6.33

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース