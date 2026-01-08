

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月6日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<2670> ＡＢＣマート 東Ｐ -4.99 1/ 7 3Q 0.19

<1376> カネコ種 東Ｓ -4.88 1/ 7 上期 31.55

<2792> ハニーズＨＤ 東Ｐ -3.31 1/ 7 上期 -16.29

<9793> ダイセキ 東Ｐ -2.67 1/ 7 3Q 0.05

<3222> ＵＳＭＨ 東Ｓ -1.65 1/ 7 3Q 黒転



<9861> 吉野家ＨＤ 東Ｐ -1.48 1/ 7 3Q -1.79

<9846> 天満屋ス 東Ｓ -1.11 1/ 7 3Q -6.33



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

