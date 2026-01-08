

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月6日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<1997> 暁飯島工業 東Ｓ +2.61 1/ 7 1Q 46.04

<2659> サンエー 東Ｐ +1.84 1/ 7 3Q 1.86

<7445> ライトオン 東Ｓ +1.00 1/ 7 1Q 赤縮

<3612> ワールド 東Ｐ +0.99 1/ 7 3Q 8.18



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

