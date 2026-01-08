―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月6日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<1997> 暁飯島工業 　　東Ｓ　　 +2.61 　　1/ 7　　　1Q　　　 46.04
<2659> サンエー 　　　東Ｐ　　 +1.84 　　1/ 7　　　3Q　　　　1.86
<7445> ライトオン 　　東Ｓ　　 +1.00 　　1/ 7　　　1Q　　　　赤縮
<3612> ワールド 　　　東Ｐ　　 +0.99 　　1/ 7　　　3Q　　　　8.18

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース