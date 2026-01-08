◇園田競馬２日目（１月８日）

《小牧 太》

８勝。ウインディーパレス（１１Ｒ）で連日のメイン制覇に挑む。「好勝負を見込んでいる」（◎）。キングスピカ（１０Ｒ）も「もう少し前の位置で競馬してみる」（◎）。カラツノ（７Ｒ）は「前、前で運べれば」（○）。

《下原 理》

４勝。ガルバナム（２Ｒ）に前進を見込む。「前走できっかけをつかめた」（◎）。スマートキングダム（９Ｒ）も「展開が向けば」（◎）。ゼンダンスカイ（１１Ｒ）は「スムーズに立ち回りたい」（○）。

《鴨宮 祥行》

３勝。インザスカイ（１Ｒ）で勝利を意識。「降級したので」（◎）。アロハマウロア（５Ｒ）は「追い切りの動きはよかった」（◎）。ブエラフェルテ（１１Ｒ）も「いい枠に入った。この相手でも楽しみ」（◎）。ブリリアドロ（１２Ｒ）は「８２０メートル戦がどうか」（○）。

《杉浦 健太》

１勝。ケイアイマヌカ（１Ｒ）に気合。「好位から運べたら」（○）。フルリミット（３Ｒ）は「集中して走ってほしい」（△）。

《新庄 海誠》

１勝。期待のニシノグラシアス（５Ｒ）は「使うごとによくなっている。前走のように前、前でレースできれば」（○）。

《長谷部 駿弥》

１勝。ミノワ（３Ｒ）に手応え。「前走は最後までしっかり伸びた。同じようなレースができれば」（◎）。マダムレディバグ（６Ｒ）は「叩き２走目で上積みがあれば」（○）。ホウオウシックス（４Ｒ）は「きっかけがほしい」（△）。

《小谷 哲平》

１勝。ワンダーカラフル（６Ｒ）に力が入る。「この相手なら決めたい」（◎）。ワイドイシス（１Ｒ）も「展開次第でチャンスはある」（◎）。モノノフイエロー（１２Ｒ）は「前走は進路取りで手こずった。調子のよさでどこまでやれるか」（○）。ワンノブアス（８Ｒ）も「引き続き元気。時計通り走ってくれたら」（○）。

《大山 龍太郎》

ベラジオガルフ（１０Ｒ）に自信。「大外枠は歓迎。メンバー的にもハナに立てそう」（◎）。

《大柿 一真》

お薦めはキンショーグローレ（４Ｒ）で「成長していて、前走でも思い通りの走りができた。外枠も好材料」（◎）。テイケイヴィーノ（２Ｒ）も「馬群をさばいてどこまで伸びるか」（◎）。ハイパーコール（３Ｒ）は「走りに物足りなさを感じる面はあるが、メンバー的にチャンスはある」（○）。

《川原 正一》

アシャカデュメ（１１Ｒ）に好感触。「前走で、このクラスでも戦えるめどは立った」（◎）。ヘイスト（１２Ｒ）も「前走のような不良馬場よりも良馬場の方が力を出せる」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触