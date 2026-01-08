今年のおせちの価格はいかほどだっただろうか。帝国データバンクによると、量販店や著名な日本料理店など110社が販売する3、4人前商品の平均価格は、2万5297円だった22年から24年には2万7000円を突破し、26年正月は2万9098円となった。原材料価格の高騰も顕著だ。昨年9月時点で、イクラの価格は前年比27％増、数の子は12％増えるなど、コスト（費用）の上昇が続いている。配送費用の上昇も影響しているが、価格が上がっても需要は堅調なようだ。

「共働き世帯も増える中、手作りのおせちは非常に労力がかかるため、販売品を求める層が増えています。正月を『セレモニー』として捉える家庭も多く、需要そのものは根強い。近年では見た目の豪華さを求めるニーズ（需要）も増えました」（帝国データバンク情報統括部・飯島大介氏）

重詰おせちの市場規模はコロナ禍で拡大し、23年以降は800億円台を横ばいで推移した（富士経済）。クックパッドの調査によれば、おせちをすべて手作りする人は全体の8.6％に過ぎず、全て購入する層は16％を占める。一部購入する「市販・手作り併用層」が34％と最多だ。

根強い需要の一方で、物価高を背景に節約志向も強まり、おせち料理の「二極化」も進んでいる。

「三段重の商品では『3万円の壁』が意識され、おおむねその上下で価格帯が分かれています。コンビニやスーパーなどの量販店は比較的低価格のものを、百貨店は高価格帯のものをラインアップ（品揃え）しました。低価格帯では、国産素材を安価な輸入食材に切り替えたり、魚を鶏肉で代用する工夫が見られました」（同）

イオンはPB（プライベートブランド）の「トップバリュ」で、税抜き1万円の三段重を販売。エビや黒豆、だて巻きなどの定番品に加え、わらび餅や肉団子など伝統にとらわれない品を盛り込んだ。コンビニ各社が約2万円で販売するおせちは、ローストビーフや付属のすき焼きセットなど、肉類をメインに据えた商品が目立った。

対する高価格帯の百貨店業界は、各料亭・割烹の特製おせちのほか、自社限定商品を強化。高島屋は3段で2万円前後の商品の他、4万円以上の高額商品も充実させた。6万4800円の商品には4種類のエビやイクラが盛り込まれ、和牛ローストビーフも塊のまま提供されるぜいたくさだ。三越も同様に高額商品を揃え、三段重で16万円という豪華商品を展開した。

食品業界関係者は、「近年は物価高の影響で食品・外食で消費の二極化が進んでいる」という。

その波はおせちにも確実に波及した。依然として円安が続き、物価高の収束は見通せない。来年の正月には、平均価格が3万円を突破するかもしれない。

（山口伸／ライター）