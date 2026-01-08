年の瀬も迫った12月30日、薬用酒メーカーの養命酒製造をめぐって動きがあった。同社は、東京証券取引所プライムの上場を取りやめ、株式の非公開化を検討して、そのためのTOB（株式公開買い付け）を巡る入札では、米投資ファンドのKKRに優先交渉権を付与していたが、失効させたと発表した。

22年4月から行われてきた東証の市場改革では、上場基準の厳格化や資本効率、株価を意識した経営が求められるようになった。上場維持コストがかさむ一方、モノ言う株主からの提案が頻発し、過度な株主還元が求められるなど、上場を維持することが「割に合わない」と判断する企業が続出。25年には多くの企業が市場から退場。昨年は実に125社の企業が上場を廃止した。

上場廃止の内訳としては、他社による買収が約50社、支配株主による買収、MBO（経営陣による買収）がそれぞれ約25社と、TOBやMBOによる退場が大半を占める。しかし、公器として看板を下ろすのも容易ではない。「行くも地獄、残るも地獄」と言わんばかりに、簡単に退場させてもらえないケースが目立った。

25年にはトヨタグループでさえ、名門の豊田自動織機を巡るTOBで、米投資ファンドのエリオット・インベストメント・マネジメントとの間で適切な価格を巡る激しい攻防戦が繰り広げられたのは記憶に新しい。

「養命酒も30日朝にKKRへの交渉権付与を明らかにしたかと思えば、その日の夜には一転して失効。KKRはTOBを通じた非公開化を提案したものの、買い付け価格は4282円。株価は昨夏に非公開化検討が報じられてから上昇しており、12月30日時点で5480円。大株主から『話にならない』と、一蹴された格好だ」（証券会社幹部）

結局、この綱引きは年をまたいで26年に持ち越された。KKRの提案を拒んだのが、旧村上ファンド系の会社で養命酒の大株主である湯沢だ。株式非公開化を巡る動きでは、同じく旧村上ファンド系のシンガポール企業、エフィッシモ・キャピタル・マネジメントが、自動車用品大手のソフト99のMBOを頓挫させたほか、自動車部品製造の太平洋工業でもMBOを見直させ、存在感を増している。

アクティビストにとっては今は稼ぎ時であり、PBR（株価純資産倍率）1倍にも満たない安値でのMBOは許さない、というのが“口実”だが。

「湯沢は、安すぎるMBOでの市場退場と言われ遺恨の残った大正製薬HDから全株式（議決権ベースで約24％）を購入しており、因縁めいたものを感じる」（同前）

また、東証改革の影響は親子上場の解消にも及ぶ。25年には、NTTとNTTデータ、イオンとイオンモールなど、完全子会社化による上場廃止も17社に及んだ。

26年は改革の波が更に広がり、スタンダード市場が主戦場になると予想される。養命酒のような「老舗の上場会社」が姿を消していく流れは加速しそうだ。いずれにせよ、銀行を含めた非公開化を金融面から支える「退場ビジネス」が栄えるのは間違いなさそうだ。

（横関寿寛／ジャーナリスト）