「すべてが計画通りに進めば、冨安はあと2週間ほどのトレーニングでプレー」

日本代表DF冨安健洋は、昨年12月16日にオランダ1部エールディビジのアヤックスにフリー移籍で加入した。

アヤックスの情報を配信している「Inside020」はXで冨安が練習に合流したことを伝えている。

昨シーズンまでイングランド1部プレミアリーグのアーセナルに所属していた冨安だが、負傷が長引き、昨季限りで契約を解除してフリーになっていた。北中米ワールドカップ（W杯）を来夏に控えるなか、冨安はアヤックスに半年の契約で加入することとなった。

そうしたなか、「Inside020」は、「冨安がアヤックスの全体練習に合流した。日本人DFは強烈なインパクトを与えており、関係者はロッカールームでも高い影響力を示している」として、さらに「すべてが計画通りに進めば、冨安はあと2週間ほどのトレーニングでプレーできることになる」と、復帰が近づいていることを伝えている。

昨シーズンの冨安は、2024年10月5日の第7節サウサンプトン戦に6分間出場したのみだった。復帰すれば約1年3か月ぶりの公式戦出場となるが、果たして冨安がプレーする姿がまもなく見られるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）