今日8日(木)の関東地方は、午前中を中心に晴れて昨日7日より気温がアップ。ただ、北風が冷たいでしょう。明日9日(金)以降も晴れる日が続きますが、気温のアップダウンと空気の乾燥にご注意ください。

平野部は午前中は晴れる 山沿いは雪

今日8日(木)は冬型の気圧配置になりますが、関東地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。午前中は晴れますが、昼過ぎから夕方にかけて雲が広がりそうです。ただ、平野部では天気の崩れはないでしょう。北部の山沿いでは所々で雪が降りそうです。午後は関東の広い範囲で北よりや西よりの冷たい風がやや強く吹くでしょう。湿度が低く、関東では乾燥注意報が発表されている所があります。火の元、火の取り扱いにご注意ください。

今日8日の最高気温は前日よりアップ

8日(木)の朝は、東京都心でマイナス0.3℃と、放射冷却の影響で厳しい冷え込みとなりました。さいたまや千葉では今シーズン一番の冷え込みとなりました。



日中の最高気温は、各地で昨日7日(水)より3℃から6℃も高く、東京都心と千葉は12℃、横浜は13℃、さいたまと水戸は11℃、前橋は10℃、宇都宮は9℃まで上がるでしょう。10℃以上になる所が多い見込みです。ただ、北よりの風が冷たく、気温よりも寒く感じられそうです。

明日9日以降も晴れるが気温のアップダウンと空気の乾燥に注意

関東地方は、明日9日(金)以降も晴れマークがずらりと並び、冬晴れが続くでしょう。天気の崩れはほぼなさそうです。ただ、注意が必要なのは気温の変化と空気の乾燥です。この先一週間、日々の気温の変化が大きいでしょう。明後日10日(土)は南よりの暖かい空気が流れ込み、東京や横浜、千葉などで15℃と、3月下旬並みの桜が咲く頃の気温になる予想です。日差しがぽかぽかと感じられるでしょう。風が強まりますのでご注意ください。11日(日)も13℃前後で、日差しが暖かいでしょう。ただ、成人の日の12日(月・祝)は一気に気温が下がり、東京や横浜、さいたま、千葉、前橋は9℃、水戸は8℃、宇都宮は7℃と、各地で10℃に届かない見込みです。また体感がガラッと変わり、真冬のコートやダウンが必要になりそうです。13日(火)以降は再び13℃から15℃と、日差しのぬくもりを感じられる日が続くでしょう。



晴れる日が続くと空気の乾燥も続き、空気がカラカラに乾くでしょう。お肌の保湿や喉のケア、火の元や火の取り扱い、体調管理にも十分にご注意ください。