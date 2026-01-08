韓国U−23（23歳以下）代表が2026アジアサッカー連盟（AFC）U−23アジアカップの初戦で引き分けた。

李敏成（イ・ミンソン）監督が率いる韓国代表は7日（日本時間）、サウジアラビア・リヤドのアル・シャバブ・クラブ・スタジアムで開かれた大会グループリーグC組第1戦でイランと0−0で引き分けた。韓国は10日午後8時、同じ場所でレバノンとの第2戦に臨む。

2年ごとに開催されるAFCU−23アジアカップは16チームが出場し、4チームずつ4組に分かれてグループリーグを進行する。各組上位1、2位チームが8強トーナメントに進出する。韓国はイラン、レバノン、ウズベキスタンと同じC組。韓国は2020年のタイ大会で金鶴範（キム・ハクボム）監督の指揮の下、初優勝を果たした。その後の2回（2022、24年）の大会はともに8強で敗退した。

韓国は6年ぶりの優勝を目標にしている。しかし初戦からカン・サンユン（全北現代）、キム・テウォン（カターレ富山）ら主軸選手がけがで途中交代した。一方、ディフェンディングチャンピオンのB組の日本はシリアに5−0で大勝し、大会2連覇に向けて好スタートを切った。