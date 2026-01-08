米国の移民・関税執行局（ICE）要員が、不法移民の取締中に30代の女性1人を射殺した。

7日（現地時間）、国土安全保障省の発表によると、この日、米ミネソタ州ミネアポリスでICE要員が標的作戦を遂行していたところ、37歳の女性1人がICE要員の発砲を受けて死亡した。年齢を除く女性の身元は、現時点では公表されていない。

不法滞在者の取締を主管する国土安全保障省は、事件後に出した声明で、死亡した女性の行為について「テロ行為」だと規定した。

同省は「ICE要員が標的作戦を遂行していたところ、暴徒らが要員の行動を妨害し始め、その中の1人が自らの車両を武器化して要員らを車ではねて殺害しようとした」とし、「これに対し、あるICE要員が自身と同僚の生命および公共の安全を懸念し、自衛のため発砲した」と説明した。

一方、ミネソタ州ミネアポリス市長と警察は、事件の経緯について連邦当局の発表と異なる説明を示した。

ニューヨーク・タイムズ（NYT）によると、ミネアポリスのジェイコブ・フレイ市長は同日の記者会見で、国土安全保障省の説明について「事実ではない」とし、「ICE要員が無謀に武力を行使し、死者を出した」と批判した。

ミネアポリス警察のブライアン・オハラ署長も「当該女性が法執行機関の捜査や活動の標的だったことを示す兆候はない」と述べ、女性は自分の車でICE要員が現場に現れた道路を塞いでいたとみられると明らかにした。

今回の事件は、ドナルド・トランプ政権が、ソマリア系移民が多く居住するミネソタ州で大規模な不法滞在者取締作戦に着手する中で起きた。

これに先立ち、トッド・ライオンズICE長官代行は前日、ニュースマックスのインタビューで、ミネソタ州でICE史上最大規模の取締作戦を開始すると予告した。具体的な投入人員は明らかにしなかったが、関係筋によると、最大2000人の要員がミネアポリス一帯に派遣される予定だという。

またトランプ大統領も先に、「数十万人のソマリア難民が、かつて繁栄していたミネソタ州を掌握した」と述べ、強硬な移民取締りおよび強制送還方針を示唆していた。