サムスン電子が半導体業況回復に力づけられ昨年10−12月期に売り上げと営業利益とも四半期基準で過去最大実績を記録した。汎用メモリー半導体価格急騰と広帯域メモリー（HBM）需要拡大が重なり、市場の最大関心事だった四半期営業利益20兆ウォン突破も現実化したとの評価が出ている。

サムスン電子は8日、暫定業績公示を通じ昨年10−12月期の売り上げが連結基準で93兆ウォン、営業利益が20兆ウォンを記録したと明らかにした。営業利益は前四半期比64．3％増加し、売り上げは8．0％増えた。証券業界のコンセンサス16兆ウォンも上回った。四半期基準では2018年7−9月期以降で最高水準だ。

今回の業績改善の中心にはメモリー半導体がある。汎用DRAMとHBMを中心に需要が回復して半導体（DS）部門が業績を牽引した。世界的な人工知能（AI）サーバー投資拡大とともにメモリー価格上昇効果が本格的に反映されたと分析される。

実際の市場データもこれを裏付ける。市場調査会社DRAMエクスチェンジによると、昨年12月のPC用DRAM汎用製品（DDR4 8Gb）の平均固定取引価格は前月比15％上がった9．3ドルを記録した。HBMとサーバー用高性能メモリー需要が急増しメモリー企業が旧型DRAM生産を減らし、これにより供給不足と価格上昇が同時に現れたとみられる。

汎用メモリー価格上昇はHBM事業にも肯定的に作用した。HBMはDRAMをベースに作られるだけに、DRAM価格が上がるほど販売価格交渉力が大きくなる。業界ではサムスン電子が昨年10−12月期にDRAM価格を大幅に引き上げたとみており、これに伴う収益性改善が今回の業績に反映されたとの分析が出ている。証券業界では1−3月期にもメモリー半導体供給不足が続き価格上昇基調が維持される可能性が大きいとみている。

業界ではDS部門が業績全体の大部分を担ったとみている。証券業界では昨年10−12月期にDS部門の営業利益を16〜17兆ウォン水準と推定している。ファウンドリーとシステムLSIなど非メモリー部門の赤字幅が減った点も全体の業績改善につながったとみられる。

業績発表直後に証券会社はサムスン電子に対する業績見通しと目標株価を見直している。一部証券会社はメモリーのスーパーサイクル入りを根拠にサムスン電子の目標株価を17万ウォン台まで引き上げている。

ただ課題も残っている。ファウンドリーとシステムLSIなど非メモリー部門はまだ明確な収益性改善段階に至っていないとみられる。業界では今後の業績の持続性を判断するためにメモリー好況が非メモリー事業改善までつながるかがカギだとみている。

サムスン電子半導体部門トップの全永鉉（チョン・ヨンヒョン）副会長は最近新年辞を通じて「ロジックからメモリー、ファウンドリー、先端パッケージングまでワンストップソリューションが可能な世界唯一の半導体会社」として半導体競争力回復に対する自信を示した。第6世代広帯域メモリーのHBM4に対しては「差別化された競争力を確保した」と強調した。