昆布の旨みとわさびの刺激！ローソン近畿「ご当地！うまいもん祭」塩こんぶごはんとわさびツナマヨネーズおにぎり

ローソンは、2026年1月13日(火)より近畿地区限定で「塩こんぶごはんとわさびツナマヨネーズおにぎり」を発売します。

大阪府枚方市の老舗食品メーカー「くらこん」とのコラボレーション商品です。

ローソン近畿「ご当地！うまいもん祭」塩こんぶごはんとわさびツナマヨネーズおにぎり

発売日：2026年1月13日(火)

価格：203円(税込)

販売エリア：近畿地区のローソン店舗

「くらこん」の看板商品である“くらこん塩こんぶ”を贅沢にごはんに混ぜ込んだおにぎり。

昆布本来の旨みと甘みが全体に広がるごはんに、中具として「わさびツナマヨ」を包みました。

ツナマヨのコクに爽やかなわさびの風味が加わり、塩こんぶの味わいを引き立てます。

地元の味を活かした、食欲をそそる一品です。

