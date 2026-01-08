ÅìÂçÊ¸µ¤Ë¡Ö9ÅÙ¡×Ä©¤ß¡¢ÇÔ¤ì¤¿ÃË¤òÄ¾·â¡£Áá°ðÅÄÂ´¤Î45ºÐÃËÀ¤¬³ØÎò¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¡É
¡¡Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÈ¯¾Í¤È¤¹¤ë¡¢²¾ÌÌÏ²¿Í¡¦ºÆ¼õ¸³¸òÎ®²ñ¡Ê@kamennofficial¡Ë¤ÎÁÏÀß¼Ô¡¦ÍÌÌÚÅÄ±Ñµ±¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉô¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅìÂçÊ¸µ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤º¡¢9ÅÙ¡Ê¸å´ü´Þ¤à¡Ë¤â¤ÎÄ©Àï¤ÎËö¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£Èà¤Ï¤Ê¤¼³ØÎò¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ä¤Å¤±¤¿¤Î¤«¡£¡Ö´õ¾¯¤ÊÉÄ»ú¤Î°ìÂ²¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â´Ø·¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹ÍýÍ³¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¢¡²ÈÂ²3Âå¤Î¡È³ØÎò¤Î¼öÇû¡É
¡½¡½ÍÌÌÚÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃÒíçÏÂ²Î»³¹â¹»¤«¤éÁá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉô¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èó¾ï¤ËÎ©ÇÉ¤Ê·ÐÎò¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÍÌÌÚÅÄ±Ñµ±¡§¿ÆÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¾ì½ê¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤ÎÁÄÉã¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤«¤é¡ÖÇÀ²È¤Î²È¤Ë³Ø¤ÏÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¶µ°÷¤¿¤Á¤«¤é¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢Àº¿À²Ê¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤ÎÌ¼¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ä¤ÎÊì¤Ï¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Åí»³³Ø±¡Âç³Ø¤È¤¤¤¦¡¢¿ÆÂ²¤Î¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¨¤ë³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì»ÍÜ»Ò¤Ç¤¢¤ëÉã¤â¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤ÇÏÂ²Î»³Âç³Ø¿Ê³Ø¤òÃÇÇ°¤·¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÀÎ¤«¤éÊÙ³Ø¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤âÅØÎÏ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀäÂÐ¤ËÅìÂç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖÅìÂç¤Ø¤Î¼¹Ãå¡×¤ÎÀµÂÎ
¡½¡½¤Ê¤¼ÅìÂç°ìÂò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÍÌÌÚÅÄ±Ñµ±¡§ÃÒíçÏÂ²Î»³¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤È¤¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎÍý»öÄ¹°§»¢¤Ç¡ÖÂç¿Í¤ä¼Ò²ñ¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï¸À¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡¢¡ÖÅìÂç¡¦µþÂç¤Ë¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤¬Á÷¤ì¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅìÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µþÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿Í§¿Í¤¬¡¢Íý»öÄ¹¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÏÍ¤Ó¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡ÖµþÂçË¡³ØÉô¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎÃÒíçÏÂ²Î»³¹â¹»¤Ï¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â¤¢¤ê¡¢ºß¹»À¸¤Î¾å°ÌÁØ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¶¯¤¤°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÙ³Ø¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ä¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é¤Ë¿·Ê¹¤òËèÆüÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢´±Î½¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤ÎÍó¤Ë¤âÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤³¤Î¹ñ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë´±Î½¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤´¿ÆÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ä¤ê¤â¿¼¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¡¢ÅìÂç¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÍÌÌÚÅÄ±Ñµ±¡§»ä¤ÎÀ«¤Ç¤¢¤ëÍÌÌÚÅÄ¤Ï¡¢Ê¿²È¤ÎËöêã¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë²ÈÌæ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÍÌÌÚÅÄÀ«¤ÏÆüËÜ¤Ë9Ì¾¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¡¢40Ç¯¶á¤¯¤â¤Î¤¢¤¤¤À¡¢ÃË»Ò¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÁÄÉã¤Ï»ä¤òÈó¾ï¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÃÎÉ½¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¸«¤»¤Ë¤¤¤¯¤Î¤ÏÎ¾¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÄÉã¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤Î¤Á¤Ë¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÄÉã¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Î»ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯¡¢Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÄÉã¤¬»ä¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤ß¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤Î¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Î©¿È½ÐÀ¤¤ËÇ³¤¨¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡Âç³Ø8Ç¯À¸¤ÇÁÄÉã¤Ø¸«¤»¤¿¡ÖÂ´¶È¸«¹þ¤ß¡×
¡½¡½È¿¹³´ü¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÍÌÌÚÅÄ±Ñµ±¡§È¿¹³´ü¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´üÂÔ¤Ë¹³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÅìÂçÊ¸µ¤Ø¤Î¼õ¸³¤Ç¤¹¡£ÁÄÉã¤Ï´Ç¸î»Õ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¼ã¤¯¤ÆÃÎ¼±¤âÀõ¤¤°å»Õ¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¤â¹â¤¤µëÎÁ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢°å»Õ¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÄÉã¤äÂç½ÇÉã¡ÊÁÄÉã¤ÎÄï¡Ë¤Ï¡¢»ä¤ò°å»Õ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ê¸ÍýÁªÂò¤ÎÁ°¡¢Ê¸·Ï¤Ë¿Ê³Ø¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»ä¤ò¡¢2¿Í¤¬¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÁ°¡¢Ê¸·Ï¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¡ÖÊÛ¸î»Î¤«´±Î½¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊÛ¸î»Î¤Ê¤ó¤Æ¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ä¤í¡×¤ÈÏª¹ü¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ëÂç½ÇÉã¤ò¤ß¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Ö´±Î½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤Ï¸øÎ©ÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¸øÌ³°÷¤Ç¤¹¤·¡¢Âç½ÇÉã¤â¸øÌ³°÷¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Ç§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡²ÈÂ²3Âå¤Î¡È³ØÎò¤Î¼öÇû¡É
ÍÌÌÚÅÄ±Ñµ±¡§¿ÆÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¾ì½ê¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤ÎÁÄÉã¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤«¤é¡ÖÇÀ²È¤Î²È¤Ë³Ø¤ÏÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¶µ°÷¤¿¤Á¤«¤é¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢Àº¿À²Ê¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤ÎÌ¼¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ä¤ÎÊì¤Ï¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Åí»³³Ø±¡Âç³Ø¤È¤¤¤¦¡¢¿ÆÂ²¤Î¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¨¤ë³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì»ÍÜ»Ò¤Ç¤¢¤ëÉã¤â¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤ÇÏÂ²Î»³Âç³Ø¿Ê³Ø¤òÃÇÇ°¤·¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÀÎ¤«¤éÊÙ³Ø¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤âÅØÎÏ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀäÂÐ¤ËÅìÂç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖÅìÂç¤Ø¤Î¼¹Ãå¡×¤ÎÀµÂÎ
¡½¡½¤Ê¤¼ÅìÂç°ìÂò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÍÌÌÚÅÄ±Ñµ±¡§ÃÒíçÏÂ²Î»³¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤È¤¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎÍý»öÄ¹°§»¢¤Ç¡ÖÂç¿Í¤ä¼Ò²ñ¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï¸À¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡¢¡ÖÅìÂç¡¦µþÂç¤Ë¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤¬Á÷¤ì¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅìÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µþÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿Í§¿Í¤¬¡¢Íý»öÄ¹¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÏÍ¤Ó¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡ÖµþÂçË¡³ØÉô¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎÃÒíçÏÂ²Î»³¹â¹»¤Ï¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â¤¢¤ê¡¢ºß¹»À¸¤Î¾å°ÌÁØ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¶¯¤¤°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÙ³Ø¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ä¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é¤Ë¿·Ê¹¤òËèÆüÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢´±Î½¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤ÎÍó¤Ë¤âÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤³¤Î¹ñ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë´±Î½¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤´¿ÆÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ä¤ê¤â¿¼¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¡¢ÅìÂç¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÍÌÌÚÅÄ±Ñµ±¡§»ä¤ÎÀ«¤Ç¤¢¤ëÍÌÌÚÅÄ¤Ï¡¢Ê¿²È¤ÎËöêã¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë²ÈÌæ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÍÌÌÚÅÄÀ«¤ÏÆüËÜ¤Ë9Ì¾¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¡¢40Ç¯¶á¤¯¤â¤Î¤¢¤¤¤À¡¢ÃË»Ò¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÁÄÉã¤Ï»ä¤òÈó¾ï¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÃÎÉ½¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¸«¤»¤Ë¤¤¤¯¤Î¤ÏÎ¾¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÄÉã¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤Î¤Á¤Ë¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÄÉã¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Î»ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯¡¢Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÄÉã¤¬»ä¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤ß¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤Î¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Î©¿È½ÐÀ¤¤ËÇ³¤¨¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡Âç³Ø8Ç¯À¸¤ÇÁÄÉã¤Ø¸«¤»¤¿¡ÖÂ´¶È¸«¹þ¤ß¡×
¡½¡½È¿¹³´ü¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÍÌÌÚÅÄ±Ñµ±¡§È¿¹³´ü¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´üÂÔ¤Ë¹³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÅìÂçÊ¸µ¤Ø¤Î¼õ¸³¤Ç¤¹¡£ÁÄÉã¤Ï´Ç¸î»Õ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¼ã¤¯¤ÆÃÎ¼±¤âÀõ¤¤°å»Õ¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¤â¹â¤¤µëÎÁ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢°å»Õ¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÄÉã¤äÂç½ÇÉã¡ÊÁÄÉã¤ÎÄï¡Ë¤Ï¡¢»ä¤ò°å»Õ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ê¸ÍýÁªÂò¤ÎÁ°¡¢Ê¸·Ï¤Ë¿Ê³Ø¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»ä¤ò¡¢2¿Í¤¬¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÁ°¡¢Ê¸·Ï¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¡ÖÊÛ¸î»Î¤«´±Î½¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊÛ¸î»Î¤Ê¤ó¤Æ¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ä¤í¡×¤ÈÏª¹ü¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ëÂç½ÇÉã¤ò¤ß¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Ö´±Î½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤Ï¸øÎ©ÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¸øÌ³°÷¤Ç¤¹¤·¡¢Âç½ÇÉã¤â¸øÌ³°÷¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Ç§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£